Policija je tokom pretresa stanova koje su osumnjičeni falsifikatori koristili u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kovinu i Somboru, u toku velike akcije, pronašla i zaplenila više desetina falsifikovanih dokumenata i diploma, telefonske uređaje i laptopove, USB memorije i nosače memorijskih kartica, blanko čekove stranih banaka, gotovinu u iznosu od preko 150.000 evra.

Pogledajte šta je sve zaplenjeno:

Pogledajte šta je sve zaplenjeno i kako su uhapšeni falsifikatori Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, podsetimo, uhapsili su 18 osoba osumnjičenih za organizovanu kriminalnu grupu koja je decenijama falsifikovala dokumenta.

 - Osumnjičeni su od decembra 2024. godine do danas u ilegalnoj štampariji na teritoriji Novog Sada izradili više od 300 lažnih dokumenata. Među zaplenjenim predmetima nalaze se lična dokumenta Republike Srbije, diplome osnovnih, srednjih, viših i visokih škola, svedočanstva, uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, pa čak i Master diplome - piše u saopštenju MUP.

Procena policije je da su osumnjičeni ovim kriminalnim radom pribavili protivpravnu imovinsku korist veću od 15 miliona dinara.

Ovako su uhapšeni falsifikatori:

Slobode su lišeni S.S., B.G., D.M., D.P., S.J., G.B., B.S. Lj.O.,M.Ž., R.Ž., L.T., S.S., D.V.,Z.L., M.M., D.D., B.V. i B.K.

Svi uhapšeni, uz krivične prijave za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, falsifikovanje isprava i zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju, biće privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

