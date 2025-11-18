LANČANI SUDAR KOD RUME: Više vozila oštećeno, saobraćaj usporen – uviđaj u toku (FOTO)
Nezgoda na putu između Sremske Mitrovice i Vognja blokirala je saobraćaj u oba smera. Zvaničnih informacija o povređenima još nema.
Na regionalnom putu Sremska Mitrovica – Voganj, na pravcu ka Rumi, danas oko podneva dogodila se ozbiljna saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila, među njima i jedno transportno. Prema prvim procenama, reč je o lančanom sudaru koji se odigrao u vrlo kratkom vremenskom intervalu.
Prema rečima očevidaca, vozila su se sudarila „u nekoliko sekundi“, a posledice su bile odmah vidljive na kolovozu.Kamion šlep službe postavljen je dijagonalno preko puta, dok se kombi nalazio sletelo u kanal pored kolovoza. Prizor jasno ukazuje na silinu udarca.
Zvaničnih informacija o povređenima za sada nema, kao ni potvrde o uzroku sudara. Prve procene govore da bi neprilagođena brzina ili nepovoljni uslovi na putu mogli biti jedan od faktora, ali to će biti utvrđeno tokom uviđaja.
Policija obezbeđuje mesto nezgode
Policija je odmah izašla na teren, obezbedila lokaciju i započela uviđaj. Saobraćaj se trenutno odvija otežano, uz naizmenično propuštanje vozila, pa se vozačima savetuje oprez i strpljenje dok traje intervencija.