Nezgoda na putu između Sremske Mitrovice i Vognja blokirala je saobraćaj u oba smera. Zvaničnih informacija o povređenima još nema.

Na regionalnom putu Sremska Mitrovica – Voganj, na pravcu ka Rumi, danas oko podneva dogodila se ozbiljna saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila, među njima i jedno transportno. Prema prvim procenama, reč je o lančanom sudaru koji se odigrao u vrlo kratkom vremenskom intervalu.

Prema rečima očevidaca, vozila su se sudarila „u nekoliko sekundi“, a posledice su bile odmah vidljive na kolovozu.Kamion šlep službe postavljen je dijagonalno preko puta, dok se kombi nalazio sletelo u kanal pored kolovoza. Prizor jasno ukazuje na silinu udarca.

Zvaničnih informacija o povređenima za sada nema, kao ni potvrde o uzroku sudara. Prve procene govore da bi neprilagođena brzina ili nepovoljni uslovi na putu mogli biti jedan od faktora, ali to će biti utvrđeno tokom uviđaja.

Policija obezbeđuje mesto nezgode