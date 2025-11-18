Slušaj vest

Kristina Ursulov, supruga Vuka Ursulova koji je optužnicom označen kao pripadnik takozvanog vračarskog klana i tereti se da je direktni izvršilac ubistva Dragana Ristića Čađe 10. septembra 2020. u Kaluđerici danas je u Specijalnom sudu u Beogradu izjavila da ne želi da svedoči u postupku.

- Koristim svoje zakonsko pravo da ne svedočim u postupku - kratko je rekla Kristina Ursulov.

Podsetimo, ona po zakonu ima pravo da odbije da svedoči protiv najbližeg srodnika, konkretno supruga.

Podsetimo,na prethodnom suđenju izvedene su Skaj poruke, za koje tužilaštvo tvrdi da ih je supruga Vuka Ursulova razmenjivala sa jednim od organizatora vračarskog klana Dariom Đorđevićem Deksterom, kom se sudi u odustvu jer je u zatvoru u Austriji.

Kako se navodi u Skaj porukama, s njim je dogovara kako da mužu "napravi alibi za barut na patikama" i obaveštava Đorđevića da je našla dva svedoka koji bi pristali da svedoče da je njen muž bio na proslavi rođenja deteta, deset dana ranije i da se tokom te proslave pucalo iz pištolja. Iz poruka proizilazi da im je plan bio da istražiteljima predstave da barutne čestice ima zbog pucnjave tokom rođendana.

- Vuka poznajem, pozvala ga je moja supruga i bio je na proslavi rođenja moja ćerke 2020. Bila je korona, preko 100 ljudi je bilo na proslavi napolju, bilo je muzike, vatrometa, baklji. Konkretno znam da je bilo u pucanja, da je Vuk tu nešto reagovao da to ne rade. Detalja se ne sećam, za pet godina, svašta mi se izdešavalo - rekao je svedok Aleksandar Spasić, koji je danas pozvan da svedoči u sudu.

On je naveo i da se seća da mu je rečeno da je neko pucao iz pištolja, ali da on kao "domaćin nije hteo da se bavi tim stvarima" i da ne zna ko je pucao.

Rekao sam im da reše to, da to više neću da čujem, rekao sam Vuku da sklone sve i da ne kvare proslavu, a brzo je došla i policija. Rekao sam im da je bilo vatrometa, baklji, petardi, nisu mi pisali prijavu - rekao je Spasić pred sudom, navodeći da policija nije pretresla goste niti tražila oružje.

Sudija Svetlana Aleksić pitala ga je da li ga je pozivala Kristina Ursulov posle hapšenja supruga, ali je on odgovorio da nije i da ga je kontaktirala tek pred saslušanje kada ga je pitala da li bi svedočio da je njen muž bio na rođendanu.

Međutim, kada mu je predočena poruka koju je, kako tvrdi tužilaštvo, Kristina u decembru 2020. poslala Đorđeviću a u kojoj kaže:

- E videla sam se juče sa zetom, te kamere sa gajbe su nas snimile kada smo dolazili, ali se snimci čuvaju samo metar dana - Spasić je rekao da se ne seća, ali da je moguće da ga je Krstina Ursulov kontaktirala, ali da se sada ne seća.

U narednoj poruci iz istog meseca napisala je "ništa ja sam rekla Aci ako treba da svedoči, da svedoči", na šta je Spasić rekao da ne može da tvrdi šta je bilo posle pet godina, ali da niko nije uticao na njega kako će da svedoči.

Uruslov se podsetimo, tereti da je kobnog dana namerno izazvao manji sudar sa Ristićem, i pucao u njega kada je izašao da vidi kolika je šteta.

U sudnici su danas prikazane i poruke na Skaju za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali Kristina Ursulov i Đorđević, a u kojima pominju hapšenje klana Veljka Belivuka u februaru 2021., ali i Vuka Vučinića koji je sinoć teško povređen, pošto ga je pretuklo obezbeđenje jednog restorana na Novom Beogradu.

Krsitina Ursulov: S njima uhapšen i Vučko onaj, navukao Goksija.

Đorđević: Au, kako?

Kristina: E sad ko će ga znati šta je tu. Ja se zgranula. I još kad sam saznala čujem u kraju a i njegova žena mi rekla

Dekster: Kad je pa?

Kristina: Kad i ovi, nisam htela da ispitujem. Svako će za svog da kaže da nije kriv.