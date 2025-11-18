Slušaj vest

Pripadnici takozvanog vračarskog klana, prema presretnutim Skaj porukama koje su danas prikazane u Specijalnom sudu u Beogradu, posle ubistva Dragana Ristića Čađe 10. septembra u Kaluđerici, planirali su da ubiju i njegovog sina Milutina.

- Ima ženu, jedno dete, žive sa njim. Ona je trudna. Milutin Ristić se zove, crn, kratka kosa, 178 cm visok, oko 80, 90 kila. Ubio sam mu oca sad, pa mora sad i njega. Najbolje od Košute kad krene - piše u poruci koju je poslao, navodno, jedan od organizatora kriminalne grupe Dario Đorđević Dekster, kom se sudi u odsustvu pošto je osuđen u Austriji i tamo je u zatvoru.

U porukama koje šalje u februaru 2021. piše da je Milutin Ristić sigurno stalno u restoranu i da tamo ima kancelariju, "osim ako nije otišao na odmor".

- On je vlasnik restorana, razumeš. Brate, kažem ti, ubili smo mu oca. Ništa ne znam sem toga. U Košutu dolazi svaki dan, da nije frajer otišao na odmor? Tu je svaki dan. On ima to na svoje ime. Drži još piceriju Hram na Smederevskom putu, ali mu to vode sestra i brat - navodi se u poruci.

Narednog meseca, prema porukama za koje tužilaštvo tvrdi da su ih "vračarci" razmenjivali u martu 2021. među njima je zavladala panika da bi posle hapšenja klana Veljka Belivuka 4. februara 2021, na udaru policije mogli da se nađu i oni.

- Ne znam ni gde ću ni šta ću, nemam ni kučeta ni mačeta. Moram ubiti Milutina, pa nek ide sve u ku..c. Nemaju ništa za mene, ali može grupa i uhapse me - piše navodno Đorđević u jednoj Skaj poruci.

Milutin Ristić, podsetimo, preživeo je i pripadnici klana nisu mu došli glave. U presretnutim porukama koje su ranije izvođene kao dokaz, navodno su vračarci pisali da im je cilj da ubiju mlađeg Ristića ali da "prvo moraju oca jer je on opasan". Među sobom su komentarisali da je Dragan Ristić Čađa, navodno opasan jer mu je kum pokojni Željko Rutović.

Za ubistvo se podsetimo, optužnicom tereti Vuk Ursulov koji je, kako se sumnja, kobnog dana izazvao manji sudar sa Ristićem i pucao u njega kada je izašao iz svog automobila da pogleda kolika je šteta.

- Čađa ode, daleko mu lepa kuća. Nije opasan ćale bio, al Rutović mu kum - piše u porukama koje su razmemnjivali.