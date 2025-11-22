Najveće šanse za preživljavanje pada aviona kriju se u pripremi i prvim sekundama nakon udara. Stručnjaci savetuju da je najvažnije da tokom turbulencije ili pada, pojas mora biti maksimalno zategnut, a telo savijeno u položaj "lopte", glava među kolenima, ruke preko potiljka.

U slučaju dima, improvizovana maska od tkanine može da spase život, a prsluk za spasavanje sme da se aktivira tek nakon izlaska iz letelice, kako putnik ne bi ostao zaglavljen u kabini. Posle prinudnog sletanja važe "zlatnih 90 sekundi", vreme u kojem se mora napustiti avion bez zadržavanja, bez prtljaga i sa fokusom samo na najbliži izlaz.

Stručnjaci naglašavaju da upravo brza reakcija, poznavanje procedura i hladna glava čine razliku između života i smrti.