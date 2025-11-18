Slušaj vest

Advokat porodice, ubijenog bračnog para, Ivane i Predraga Novakovića iz Arilja, istakao je da je po njegovom mišljenju kazna na koju je osuđen Branko Pušica (37) vrlo mala. On je objasnio da je protiv Pušice bilo pokrenuto više krivičnih postupaka u kojima je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

17 godina zatvora za ubistvo bračnog para

Advokat Goran Karadarević je na početku rekao da se nada da će se tužilac žaliti na izrečenu kaznu prema Branku Pušici.

- Tužilaštvo je optuženog optužilo za Teško ubistvo, iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je ubijeno više lica, ubijen je bračni par. Dok je drugi razlog to što je zločin učinjen iz bezobzirne osvete. Kada je sud pročitao presudu, video sam da je iz činjeničnog opisa izostavio deo "bezobzirne osvete". Prihvatio je deo teškog ubistva, naravno, okrivljeni je i priznao da je počinio teško ubistvo. Po meni kazna zatvora u trajanju od 17 godina, za ubistvo dvoje ljudi, je zaista mala. Očekujem da se tužilaštvo žali na ovakvu presudu kazao je advokat oštećene porodice.

Izrečene 2 presude zbog oružja

Karadarević je objasnio se Branku Pušici, uz krivično delo Teško ubistvo, sudilo i zbog oružja. Prema rečima advokata, protiv Pušice su zbog oružja bila pokrenuta dva krivična postupka, a u oba je osuđen na po godinu dana zatvora.

- Optuženom se na teret stavljaju dva krivična dela. Jedno je nošenje oružja, to je to oružje kojim je usmrtio bračni par. Dok je drugo, posebno oružje koje je prilikom pretresa pronađeno kod njega kući. Tako da, njemu se na teret stavljala dva krivična dela vezana za oružje. Za svako od njih je dobio kaznu od po godinu dana. Sud mu je izrekao kaznu od 18 godina. Po meni, premala kazna. Očekujemo žalbu tužilaštva - rekao je Goran Karadarević.

Branku Pušici objedinjena kazna

Na današnjem izricanju presude, Branku Pušici izrečene su 3 kazne:

Teško ubistvo - za koje je osuđen na 17 godina zatvora.

Nedozvoljeno držanje, čuvanje i nošenje vatrenog oružja i eksplozivnih naprava - osuđen na 1 godinu zatvora.

Nedozvoljeno držanje, čuvanje i nošenje vatrenog oružja i eksplozivnih naprava - osuđen na 1 godinu zatvora.