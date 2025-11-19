Slušaj vest

Policija od preksinoć traga za razbojnicima koji su kod Raške oteli, pa opljačkali kombi za transport novca i sa ukradenih dva miliona evra, kako se sumnja, pobegli ka Kosovu i Metohiji!

Policiju su o pljački obavestila dvojica muškaraca, koji su prevozili kombi s parama od Kragujevca ka Novom Pazaru.

- Sve je počelo oko 18 sati u selu Kučane kod Raške. U tom selu se kombi pun para zaustavio kod jedne prodavnice. Jedan od muškaraca iz obezbeđenja transporta novca ušao je u prodavnicu, a drugi je ostao da ga čeka u vozilu - počinje priču izvor:

- Navodno, pored njih je stao džip iz koga je izleteo muškarac, upao u kombi i, navodno, naredio vozaču da vozi ka Novom Pazaru, što je ovaj i učinio - opisuje izvor kako je tekla filmska pljačka.

Mapa kretanja otetog i opljačkanog kombija

Prema njegovim rečima, kada je muškarac izašao iz prodavnice video je da nema ni kombija ni kolege.

- Odmah je pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Nekih 35 minuta kasnije policiju je pozvao i drugi muškarac, vozač kombija, koji je ispričao da je bio otet sa sve kombijem. On je rekao da mu je u Kučanima upao razbojnik u vozilo, da mu je preteći prištoljem naredio da vozi ka Novom Pazaru, te da ga je naterao da skrenu s glavnog puta u mestu Batnjik. Na zabačenom delu mu je naredio da izađe iz kombija, što je on i učinio, navodno plašeći se za svoj život - navodi naš sagovornik i dodaje da je u ataru sela Batnjik potom pronađen zapaljen kombi.

Istražitelji veruju da je pljačka do detalja planirana jer se odvila u području koje je pokriveno gustom šumom i slabo naseljeno.

- Razbojnik je pobegao s parama, očigledno je da je imao u saučesnika koji ga je možda čekao na toj lokaciji, te da su nastavili beg drugim vozilom. Sumnja se da su se uputili ka Kosovu - kaže izvor i nastavlja:

- Ova neviđena pljačka ogromne količine novca verovatno je dobro osmišljena i prirpemljena. Osumnjičeni je morao da ima i logistiku, a moguće i pomoć "iznutra", u smislu da mu je neko javio detalje o transportu, vreme polaska, mesto odlaska, putanju kretanja i slično.

Ilustracija

Istražitelji u sklopu potrage za osumnjičenim proveraju da li prodavnica u Kučanima ima kamere, ali i da li postoje snimci sa kamera sa ostalih objekata duž puta od Kučana do Batnjaka.

- Verovatno je neka od kamera snimila kretanje kombija, utvrđuje se kvalitet tih snimaka, kao i da li se na nekom eventualno vidi osoba koja je otela kombi. Takode, istražitelji pokušavaju da rekonstruišu kretanje otetog vozila, a i vozač kombija koji je bio u vozilu sa otmičarem dao je neke detalje o njegovom izgledu, građi, šta je imao obučeno, kako je govorio i slično - objašnjava nam izvor.

Mapa puta x Kragujevac - vozilo sa novcem krenulo 15.30 časova x Kučane kod Raške - vozilo oteto 18 časova x Batnjik vozač izbačen iz otetog kombija 18.35 časova x Novi Pazar - kombi je trebalo da stigne u 19 časova, ali to se nije dogodilo

Nisu primetile zločin U sklopu istrage inspektori su razgovarali sa radnicom i vlasnicom prodavnice ispred koje se razbojništvo dogodilo.

- One uopšte nisu ni znale da se ispred prodavnice dogodila krađa. Prodavnica ima video nadzor, ali je pokrivena tendom i pitanje je da li je ta kamera uopšte uspela da snimi lice napadača, kao i samu otmicu - priča izvor.