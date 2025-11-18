Slušaj vest

Maskirani razbojnici presreli su i oteli vozilo u mestu Kućani, odneli oko dva miliona evra, a potom zapalili kombi duboko u šumi kod Jablanice, kako bi uklonili tragove.

Fotografije sa terena, do kojih je došao Sandžak danas jasno pokazuju potpuno karbonizirano vozilo, otvorena vrata i tragove gašenja požara – prizore koji ukazuju na pažljivo isplaniranu operaciju i pokušaj bekstva bez ikakvih materijalnih dokaza.

Ovaj slučaj neodoljivo podseća na drsku pljačku iz juna 2018. godine, kada je u blizini mjesta Kajkovo kod Leposavića, na severu Kosova i Metohije, napadnut kombi firme za transport novca. I tada je:

grupa maskiranih napadača presrela vozilo,

upotrijebila vatreno oružje,

otela novac,

pobjegla drugim vozilom, ostavljajući prvobitno vozilo zapaljeno kako bi prikrili tragove.

U tom slučaju je ukradeno oko 18 miliona dinara, a pljačkaši su, prema policijskim izveštajima, koristili čak dva automobila, ubacili novac u drugo vozilo „Opel Zafira“ i nestali preko sporednih puteva ka Mitrovici i Podujevu.

Foto: Sandžak Danas

Tzv. kosovska policija je tada na licu mjesta pronašla oružje, ometač signala i druge predmete, dok je vozilo u kojem su prvobitno pobegli („Škoda Octavia“) završilo u saobraćajnoj nesreći tokom bega. Sadašnji slučaj kod Novog Pazara pokazuje zapanjujuće sličnosti:

presretanje vozila na usamljenoj deonici puta,

profesionalno izvedena akcija,

brza zamena i spaljivanje vozila,

velika količina ukradenog novca,

dobro organizovan tim,

bekstvo sporednim putevima.

Istraga će utvrditi da li je reč o istoj kriminalnoj grupi, o kopiranju ranijeg metoda ili o većoj regionalnoj mreži koja deluje duže vreme. Ekipe policije iz Novog Pazara i Raške trenutno vrše uviđaj na dva lokaliteta – Kućani, gde je vozilo napadnuto, i Jablanica, gde je pronađeno spaljeno. Uz prisustvo forenzičara pregledaju se ostaci vozila, teren i potencijalni tragovi koji nisu uništeni vatrom. Prema nezvaničnim informacijama, istraga ide u smeru provjere:

da li su pljačkaši imali insajderske informacije,

kojim pravcem su pobjegli,

da li su tokom bjekstva koristili još jedno vozilo,

da li postoji veza sa ranijim pljačkama u regionu.