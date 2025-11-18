Branko Pušica (37) osuđen je danas u Višem sudu u Užicu na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora za teško ubistvo Predraga i Ivane Novaković, kao i dva dela "nedozvoljeno držanje, čuvanje i nošenje vatrenog oružja i eksplozivnih naprava".

Pušica je 31. decembra došao u ugostiteljski objekat u Arilju, sa 2,7 promila alkohola u krvi, i posle kraće rasprave sa Predragom izašao iz kafića, otišao kući, uzeo pištolj i dva šanžera sa mecima. Ponovo je došao u kafić, prišao stolu gde se nalazio Predrag, ispalio mu metak u slepočnicu i nakon toga u mrtvo telo pucao još tri puta. Onda je prišao drugom stolu gde se nalazila Predragova supruga Ivana koja je u tom trenutku podigla ruke pokušavajući da se brani, ali on je i u nju ispalio metke. Predrag je preminuo na licu mesta, Ivana je izdahnula u bolnici.