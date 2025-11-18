Slušaj vest

Suđenje Nikoli Štimcu za prebijanje Zorana Nedeljkovića na Zvezdari 2023. godine nakon kog je preminuo od posledica povreda, nastavljeno je u Višem sudu u Beogradu.

Suđenje je pratio novinar Kurir televizije, Luka Šindik, za emisiju "Crna hronika":

"SLOŠILO MI SE NA SUĐENJU KADA SAM ČULA LAŽI" Sramna odbrana čoveka koji je krvničkim prebijanjem usmrtio Zorana Nedeljkovića - Evo šta se dešavalo u sudnici Izvor: Kurir televizija

- Osim optuženog, suđenju su prisustvovali i članovi Zoranove porodice, supruga, sestra i sin. Optuženi kaže da nije želeo da dođe do sukoba i da se isključivo branio, pokušavajući da zaštiti sebe i svoju porodicu. Optužio je preminuog Zorana da je bio vidno pijan i da mu nije bio prvi put. Kaže da se ne seća detalja sukoba, zašto i koliko ga je udarao, ili da li ga je šutirao dok je bio na zemlji. Na pitanje sudije zašto Štimac ima selektivno pamćenje, kaže da je bio u šoku i da je i dalje u šoku, pa se ne seća detalja jer mu je to prvi fizički sukob ikada.

Štimac je optužen i da je samom sebi naneo povrede kako bi ubijenog Zoraa optužio za napad, što je Štimac negirao govoreći da nije želeo sebi da nanese povrede, već je udarao sebe iz iznenađenja, ne kako bi zavarao sud.

- Otac okrivljenog je odbio da svedoči zbog lošeg zdravstvenog stanja. Svedočio je sin ubijenog, a ističe da je suština sukoba bila kupovina kuće, koju je Štimcova porodica želela ali nije mogla da priušti. Na sledećem suđenju očekuje se svedočenje majke otpuženog, i ćerke oštećenog.

sestra Zoran Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Sestra ubijenog Zorana Nedeljkovića govorila je za Kurir o suđenju:

- Ja nisam predložena za svedoka ali sam prisustvovala suđenju. Slođilo mi se slušajući laži koj eje izgovorio. Sve što je rekao je lagao, lagao je o zemljištu, pretnjama, situaciji ispred ograde, sve što je izgovorio je bila laž. Sudija Martinović je energičan i nije dozvoljavao širenje priče, već samo bitne stvari. Konačno se suđenje pokrenula sa mrtve tačke, a nadam se da će pobediti pravo i pravda - kaže sestra ubijenog Zorana.

Svoje utiske podelio je i Nemanja, sin ubijenog Zorana Nedeljkovića:

Foto: Kurir Televizija

- U istom trenutku osećam bes i nemoć, i nelagodnost. Drago mi je što je ovo krenulo da se odigrava u pravom smeru. Nisam očekivao da ovako nešto može da se desi, jedini sukob za koji sam ja znao od pre je kada su mi roditelji rekli da je dotični ogradio deo dvorišta koji nama pripada. Saznao sam informaciju da kada su advokat i geometar bili tu da premere zemljište, dotični je izašao i drsko i bezobrazno im rekao da to njemu pripada i da će kupiti tu kuću - kaže Nemanja Nedeljković.

Advokat oštećenih, Vukašin Barać, naveo je da veruje da se sve kreće u dobrom smeru, da je sudija jako brzo zakazao ročišta za glavni pretres, pa je ekonomičnost u postupku zadovoljena.

