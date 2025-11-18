"TATA, VRATI SE KUĆI, OBEĆAO SI DA NEĆEŠ DUGO!" Sahranjen Zoltan koji je tragično nastradao u padu aviona kod Subotice: Supruga se oglasila POTRESNIM rečima
Zoltan Sabo (30), koji je poginuo je u avionskoj nesreći, na svoj rođendan, do koje je došlo 14. novembra kada je pao sportski aviona Pajper kod Subotice, sahranjen je danas.
Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a njegova supruga je podelila emotivni poslednji pozdrav tragično nastradalom suprugu.
Emotivne reči supruge
"Dečačić sedi na klupi, suzne su mu oči,
On jeca: 'Nemam taticu, odselio se daleko.'
Oko njega čak i drveće plače,
Jecajući uzdiše, i neku pesmu pevuši:
Tata, vrati se kući, molim te!
Obećao si da nećeš ostati dugo.
Svako veče mama plače za tobom,
tako je prazna kuća bez tebe.
Tata, vrati se kući, molim te!
Nema ko da kaže laku noć.
Svako veče mama plače za tobom,
tako je prazna kuća bez tebe.
Postoji jedna zemlja, u koju su već mnogi otišli,
kuda vodi samo put tamo, a nikada se ne vraćaju.
Koga su ovde ostavili, tuga mu srce pritiska.
Bolni uzdah se širi kroz noć.
Tata, vrati se kući, molim te!
Obećao si da nećeš ostati dugo.
Svako veče mama plače za tobom,
tako je prazna kuća bez tebe.
Tata, vrati se kući, molim te!
Nema ko da kaže laku noć.
Svako veče mama plače za tobom,
tako je prazna kuća bez tebe."
Podsetimo, Zoltan je kobnog dana napunio 30 godina, a let aviona mu je bio rođendanski poklon, nakon čega je trebao da se nađe sa suprugom i decom koji su ga nestrpljivo čekali, ne sluteći da će doći do tragedije.
Sportski avion Pajper je pao 14. novembra, u blizini Subotice, a u tragediji u kojoj je Zoltan izgubio život, teško je povređen pilot koji je upravljao letelicom.
Kurir.rs