"Dečačić sedi na klupi, suzne su mu oči,

On jeca: 'Nemam taticu, odselio se daleko.'

Oko njega čak i drveće plače,

Jecajući uzdiše, i neku pesmu pevuši:

Tata, vrati se kući, molim te!

Obećao si da nećeš ostati dugo.

Svako veče mama plače za tobom,

tako je prazna kuća bez tebe.

Tata, vrati se kući, molim te!

Nema ko da kaže laku noć.

Svako veče mama plače za tobom,

tako je prazna kuća bez tebe.

Postoji jedna zemlja, u koju su već mnogi otišli,

kuda vodi samo put tamo, a nikada se ne vraćaju.

Koga su ovde ostavili, tuga mu srce pritiska.

Bolni uzdah se širi kroz noć.

Tata, vrati se kući, molim te!

Obećao si da nećeš ostati dugo.

Svako veče mama plače za tobom,

tako je prazna kuća bez tebe.

Tata, vrati se kući, molim te!

Nema ko da kaže laku noć.

Svako veče mama plače za tobom,

tako je prazna kuća bez tebe."