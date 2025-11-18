Slušaj vest

Na putu između Raške i Novog Pazara opljačkan je kombiPoštanske štedionice iz koga je prema navodima medija, ukradeno oko dva miliona evra, a kombi je i zapaljen.

- Sve se dogodilo na putu između Kragujevca i Novog Pazara. Ovakva pljačka se ne pamti u ovim krajevima. Sve je počelo u mestu Kućane kada su radnici stali kako bi jedan od njih otišao do prodavnice. U tom trenutku je razbojnik došao i naterao jednog od radnika da nastavi put. Onaj koji je otišao do prodavnice je odmah obavestio policiju i krenula je velika akcija. Drugi vozač, koji je bio otet zajedno sa kombijem, je takođe pozvao policiju i obavestio ih o čemu je reč. Razbojnik je došao do ovde i zapalio vozilo. Pretpostavlja se da je uzeo dva miliona evra iz ovog vozila, a nema informacija o tome gde je posle toga otišao. Istraga je u toku i policija je obavila uviđaj, a sada proverava kamere.

Ličina dodaje da se sumnja da je razbojnik krenuo prema Kosovu i Metohiji, ali potvrda nema:

- Policija se nije oglašavala, nema saopštenja ili izjave, a u medijima se pominje da su razbojnici imali više informacija o kretanju vozila pa su zato mogli da obave ovo - kaže Ličina.

Izvor otkrio kako je tekla filmska pljačka

Podsetimo, policija od sinoć traga za razbojnicima koji su kod Raške oteli, pa opljačkali kombi za transport novca i sa ukradenih dva miliona evra, kako se sumnja, pobegli ka Kosovu i Metohiji!

Policiju su o pljački obavestila dvojica muškaraca, koji su prevozili kombi s parama od Kragujevca ka Novom Pazaru.

- Sve je počelo oko 18 sati u selu Kućane kod Raške. U tom selu se kombi pun para zaustavio kod jedne prodavnice. Jedan od muškaraca iz obezbeđenja transporta novca ušao je u prodavnicu, a drugi je ostao da ga čeka u vozilu. Tada je u kombi upao razbojnik i, navodno, naredio vozaču da vozi ka Novom Pazaru, što je ovaj i učinio - opisuje izvor kako je tekla filmska pljačka.

Prema njegovim rečima, kada je muškarac izašao iz prodavnice video je da nema ni kombija ni kolege.

- Odmah je pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Nekih 35 minuta kasnije policiju je pozvao i drugi muškarac, vozač kombija, koji je ispričao da je bio otet sa sve kombijem. On je rekao da mu je u Kućanima upao razbojnik u vozilo, da mu je preteći prištoljem naredio da vozi ka Novom Pazaru, te da ga je naterao da skrenu s glavnog puta u mestu Batnjak. Na zabačenom delu mu je naredio da izađe iz kombija, što je on i učinio, navodno plašeći se za svoj život - navodi naš sagovornik i dodaje da je u ataru sela Batnjak potom pronađen zapaljen kombi.

- Razbojnik je pobegao s parama, očigledno je da je imao u saučesnika koji ga je možda čekao na toj lokaciji, te da su nastavili beg drugim vozilom. Sumnja se da su se uputili ka Kosovu - kaže izvor i nastavlja:

- Ova neviđena pljačka ogromne količine novca verovatno je dobro osmišljena i prirpemljena. Osumnjičeni je morao da ima i logistuku, a moguće i pomoć "iz nutra", u smislu da mu je neko javio detalje o transportu, vreme polaska, mesto odlaska, putanju kretanja i slično.

Kombi, kamere i opis napadača

Istražitelji u sklopu potrage za osumnjičenim proveraju da li prodavnica u Kućanima ima kamere, ali i da li postoje snimci sa kamera sa ostalih objekata duž puta od Kućana do Batnjaka.

- Verovatno je neka od kamera snimila kretanje kombija, utvrđuje se kvalitet tih snimaka, kao i da li se na nekom eventualno vidi osoba koja je otela kombi. Takođe, istražitelji pokušavaju da rekonstruišu kretanje oteteog vozila, a i vozač kombija koji je bio u vozilu sa otmičarem dao je neke detalje o njegovom izgledu, građi, šta je imao obučeno, kako je govorio i slično - objašnjava nam izvor.

Kako dalje kaže, istražitelji su sinoć pregledali i spaljeni kombi.

- Vozilo je spaljeno kako bi se uništili tragovi, ali istražitelji ga detaljno pregledaju, moguće da je ipak ostalo nešto od bioloških tragova počinioca. Ništa se ne prepušta slučaju, ozbiljan rad je u toku - dodaje sagovornik Kurira.

