Slušaj vest

U ranim jutarnjim satima u ponedeljak, policija je upucala dvanaestogodišnju gluvu devojčicu — poreklom iz Srbije — i teško je povredila, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu, gde se nalazi na Odeljenju intenzivne nege. Incident je ostavio sve uključene zaprepašćenim – a devojčica se bori za život.

Mnoga pitanja ostaju bez odgovora nakon tragičnog incidenta u Bohumu. Jedno od najhitnijih je: Zašto je policija pucala u dete?

U nedelju je dvanaestogodišnja devojčica kojoj je potreban insulin nestala iz grupnog doma u Minsteru (Severna Rajna-Vestfalija). Policija u Bohumu se te večeri pridružila potrazi. Do tada su dobili konkretnu dojavu da je devojčica sa majkom, a kako je majka, koja je takođe gluva, kasnije izjavila, došlo je do svađe u školi, zbog čega se njena ćerka pojavila u njenoj kući – iako više nema starateljstvo.

Ovo nije bio prvi put da je dvanaestogodišnjakinja pobegla iz doma pod nadzorom.

Šta se dogodilo u stanu?

Policija je zvonila na majčina vrata oko 00.30, a zatim se dogodio tragičan incident.

Kada su policajci ušli u stan, devojčica im je navodno iznenada prišla sa dva noža. Jedan od policajaca je potom zgrabio elektrošoker, a drugi pištolj.

Obojica su istovremeno pucali, pogodivši dete u stomak. Ono što ne znamo jeste da li su policajci upozorili dete – i ako jesu, da li ih je gluva devojčica čula.

Stoga ostaje nejasno da li je upotreba vatrenog oružja bila srazmerna ili neophodna.

Zašto je policijska operacija bila "hitna"?

Prošlo je samo nekoliko trenutaka između otvaranja vrata stana i navodnog napada na devojčicu, zbog čega je verovatno bilo "malo komunikacije".

Štaviše, to je bila "vremenski ograničena operacija" jer devojčica nije uzimala svoje vitalne lekove dvanaest sati. Policajci su želeli da je brzo odvedu kod lekara, prenose nemački mediji. Bez insulina, šećer više ne može da uđe u ćelije – nivo šećera u krvi raste dok ćelije "gladuju". Telo prelazi na sagorevanje masti, a krv postaje kisela.

Ovaj proces se posebno brzo razvija kod dece sa dijabetesom tipa 1 i može postati opasan po život u roku od samo nekoliko sati. Tipični znaci upozorenja uključuju: prekomernu žeđ, mučninu i umor. Nakon dana bez insulina, verovatni su nesvest, oštećenje mozga, otkazivanje organa i smrt.

Kakvi su noževi bili u pitanju?

Prema pisanju "Bild-a", devojčica je uzela dva velika mesarska noža iz bloka za noževe u kuhinji. Udaljenost do policajaca je navodno bila samo dva metra. Prema trenutnom stanju istrage, policajci su očigledno osetili potrebu da odmah pucaju u samoodbrani.

Kako se dodaje, majka je izgubila starateljstvo pre godinu dana – vlasti su navele zabrinutost za dobrobit deteta.

Pretpostavlja se da žena, između ostalog, nije mogla redovno da daje insulin svojoj ćerki.

Zar dete nije moglo da živi sa ocem?

Da li postoji kontakt sa ocem ili da li on igra ulogu u životu devojčice, za sada je nejasno.

Odeljenje za ubistva je preuzelo slučaj i istražuje punom parom.

Dvanaestogodišnja devojčica je prebačena u bolnicu sa povredama opasnim po život nakon što je upucana – navodno pored upotrebe elektrošokera.

Nakon operacije, policija je opisala njeno stanje kao kritično, ali stabilno.