Tinejdžer (15) brutalno je pretučen u utorak ispred srednje škole na Novom Beogradu!

Kako se nezvanično saznaje, tinejdžera je napala grupa za sada nepoznatih mladića, koji su prethodno izašli iz automobila.

Mladići su mu prišli, pitali da li navija za Partizan, a onda su počeli da ga tuku rukama i nogama.

Tinejdžer je zadobio lakše povrede dok policija traga za napadačima.

Kurir.rs/Telegraf

