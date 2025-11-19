Slušaj vest

Šesnaestogodišnji mladić iz Ostružnice hitno je prevezen i zbrinut u Urgentnom centru u Beogradu nakon što je doživeo tešku nesreću, udarivši biciklom direktno u metalni stub.

Prema prvim informacijama, tinejdžeru su konstatovane teške telesne povrede, uključujući prelom karlice i prelom noge, kao i više posekotina u predelu lica. Iako se radi o ozbiljnim povredama koje zahtevaju bolničko lečenje i praćenje, mladić je zadržan u bolnici i lekari ističu da nije životno ugrožen.

U izjavi datoj policiji, povređeni maloletnik je objasnio okolnosti koje su dovele do incidenta. Naveo je da se u trenutku sudara nalazio na biciklu, a da je na ramu prevozio svog druga. Glavni razlog zbog kojeg je skrenuo i udario u stub, kako je izjavio, bio je pokušaj izbegavanja kontakta sa automobilom.

O ovom događaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje sada preuzima slučaj radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti nesreće, uključujući i ulogu drugog učesnika, odnosno automobila, ukoliko je postojala.

(Kurir.rs/Telegraf)

