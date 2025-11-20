Slušaj vest

Sudija za istragu Osnovnog suda u Cetinju odredio je 16. novembra 2025. godine mere nadzora protiv Vasilija Kaluđerovića (27), sinu odbeglog "kavčanina" Nenada Nena Kaluđerovića sa Cetinja, po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva.

“Osumnjičenom K.V. je zabranjeno napuštanje stana, kao i pristup i kontakt sa oštećenim B.V. sa Cetinja”, saopšteno je iz Osnovnog suda Cetinje.

Kako su naveli, Osnovni sud je usvojio predlog tužilaštva nakon što je ocenjeno da postoji osnovana sumnja da je K.V. izvršio krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 399 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz Uprave policije ranije su potvrdili CDM-u da je Vasilije Kaluđerović sin odbeglog Nenada Nena Kaluđerovića, člana kavačkog klana za kojim je Interpol raspisao međunarodnu poternicu. On je državnim organima nedostupan od aprila 2023. godine.

Kaluđerović na poternici Foto: Interpol Printscreen

Podsetimo, policija je uhapsila 15. novembra Vasilija Kaluđerovića zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na štetu sugrađanina.

“Sumnja se da je V.K. 13. novembra, ispred jedne benzinske stanice u Cetinju, remetio javni red i mir i fizički napao jedno lice staro 21 godinu, na način što je oštećenom prišao i zadao mu više udaraca pesnicom u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede”, kazali su iz Uprave policije.