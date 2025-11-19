Slušaj vest

Optuženi Brajan Volšpriznao je da je pre dve godine lagao policiju i uklonio telo svoje supruge Beograđanke Ane Volš u američkoj državi Masačusets,a samo par minuta nakon toga u prolazu je rekao majci Dajani da je voli, na šta mu je ona uzvratila slanjem poljubaca u sudnici!

Priznanje

Volš je, prenosi CBS, promenio svoje izjašnjenje o krivici po optužbama za obmanjivanje policijske istrage i uklanjanje tela. Maksimalna kazna za obmanu istrage je 10 godina zatvora, a maksimalna za drugu optužbu je tri godine. Interesantno je da se on i dalje izjašnjava da nije kriv po optužbi za ubistvo svoje supruge.

- Gospodine Volš, da li ste zaista namerno uklonili ili preneli telo Ane Volš ili njene posmrtne ostatke, a da za to niste bili zakonski ovlašćeni?- upitala je sudija Višeg suda Norfolka, Dajan Frenijer.

- Da - kratko je odgovorio Volš.

Nakon ovog kratkog razgovora završeno je saslušanje okrivljenog koji je sa lisicamna na rukama i fasciklom, kako se može i videti na video-snimku iz sudnice, nasmejano okrenuo ka svojoj majci Dajani Volš i rekao joj da je voli. Kamera je uspela da snimi i trenutak kada Dajana Volš na njegovoe reči šalje poljupce, bukvalno ga obasipa poljupcima i to nakon svirepog zločina.

Osuda

Ubrzo se ovaj snimak proširio na društvenim mrežama i usledile su mnogobojne reakcije, mahom negativne.

"Sramota, priznao da je raskomadao ženu, pa se smeje", "Ovo nema nigde, majka mu šalje poljupce, podržava što je počinio zločin", "Užas! Ovo je zaista užasno", "Ubio ženu, pa mami poručio da je voli. O Bože" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Inače, majka okrivljenog Dajana Volš sedela je u sudnici i detaljno zapisivala beleške u notesu. U trenutku kada je Brajan Volš priznao da je premeštao Anino telo i da je policiji davao lažne odgovore sudija Frenijer je zamolila Dajanu da napusti sudnicu, jer se ona nalazi na listi svedoka odbrane. Nakon što je završeno ispitivanje okrivljenog Dajan se nastavila da zapisuje beleške.

Imala aferu?

Kada su tužioci pokrenuli ovo pitanje, sudija Frenijer zamolila ju je da napusti prostoriju, budući da je trenutno na listi svedoka odbrane. Po povratku, Dajan je nastavila da zapisuje beleške. Advokatica izvršne direktorke za nekretnine, Keli Pordžes, precizirala je da "Brajan Volš ovim izjavama ne priznaje da je ubio Anu Volš".

