Nikola Spasojević, svedok saradnik u postupku protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u kom im se sudi da su bili organizatori kriminalne grupe koja stoji iza sedam ubistava, trgovine drogom i oružjem danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu govorio o likvidacijama iza kojih stoje, suprugama vođa klana i njihovim nadimcima na Skaju ali i izvesnoj Ani D. (ime poznato redakciji) koja je, kako je rekao, bila ljubavnica Marka Miljkovića.

Inače, supruga vođe klana, Tanja Miljković danas nije sedela u sudnici, pošto je poslala opravdanje zubarske ordinacije da danas nije u mogućnosti da dođe u Specijalni sud.

- Da li znate ko je Ana D.? - pitao je tužilac Spasojevića, koji je naveo da zna.

- Znam ako je to Ana, za čiju su kupovinu automobila papiri pronađeni kod mene. To je bila ljubavnica Marka Miljkvoića, kupio joj je auto - odgovorio je Spasojević, ali je sudija tužiocu zabranila dalja pitanja o pomenutoj devojci.

Spasojević je inače danas saslušan kao svedok u postupku koji se protiv Belivuka, Miljkovića, Filipa Ivanovskog i njihovih supruga, kao i Belivukove tašte vodi zbog pranja para zarađenog od kriminala.

Miljkovićeva žena danas nije došla Foto: Petar Aleksić



- Poznajem sve optužene osim Marije, supruge Filipa Ivanovskog. Nismo u srodstvu, u zavadi sada možda i jesmo - rekao je na početku izlaganja kum Marka Miljkovića koji je bio pripadnik klana, ali je odlučio da sklopi sporazum tužilaštvu i prizna sve što zna o krivičnim delima.

Poznaju se iz škole

On je objasnio da Miljkovića poznaje još iz srednje škole, a da je Belivuka upoznao preko njega.

- Bilo je svačega, bilo je ubistava, trgovine narkoticima. Ivanovskom sam u Pančevo nosio narkotike. To je bilo negde 2020. više puta sam mu nosio, 50 do 100 grama kokaina. Ja bih preuzeo drogu na stadionu Partizana ili u garaži u kojoj je pakovano, a onda sam mu lično nosio u više navrata. Isključivo po naređenju Veljka Belivuka sam nosio Filipu. Za Veljka i Marka sam dva puta prenosio veće količine narkotika, radili smo i poslove obezbeđenja po lokalima - rekao je Spasojević, koji je pre hapšenja bio i u obezbeđenju reperea Stefana Đurića Raste.

Spasojević je naveo da Miljković nije imao veliku ulogu u prodaji narkotika.



- Marka su više interesovala ubistva, ali on i Veljko su radili zajedno - rekao je ovaj svedok saradnik i dodao da je Belivuk "bio glavni za narkotike", da je on bio taj koji je dobijao velike količine i "rasturao dalje".

- Pričali su o svemu, i o ubistvima i o drogi. Ja sam od njih dobijao čast, posle nekoliko prebačenih tura sam dobijao kao nagradu od 200 ili 300 evra. Konkretno, sećam se da sam dobio jednom i 1000 evra kada sam preneo veću količinu - rekao je svedok saradnik, navodeći da je on koristio Skaj i da mu je poznato da su tajnu aplikaciju imale i supruge

- Gospođa Bojana je bila čini mi se Cezara a gospođa Tanja čini mi se Lima. Skaj smo koristili za krivična dela, za dogovaranje ubistava, šverca droge - rekao je on a na pitanje tužioca da li zna u kojim su ubistvima učestvovali optuženi, on je odgovorio:

-Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića Glige, Nikola Mitić, Goran Mihajlović, posle toga ja više nisam učestvovao. Koliko se sećam Mihajloviću je oduzeta količina narkotika i to je posle prodato, rekli su mi da su finanijski dobro prošli. Gligorijeviću su uzeli posle ubistva par stotina evra koliko je imao kod sebe i to je posle podeljeno - rekao je on a na konkretno pitanje tužioca da li im je neko plaćao za ta ubistva rekao je da ne može da kaže da im je neko predao novac da nekoga ubiju.

Pravio sam buku

- Goran Mihajlović je bio 2019. godine. Bio sam prisutan i znam ko je učestvovao - Veljko, Marko, ja, Miloš Budimir i Vlade Draganić. Miljković i Belivuk su ga oteli i doveli u kuću u Ritopeku, ja sam naknadno došao na njihov poziv i imao sam ulogu da ga čuvem tokom noći. Koliko znam, Miljković ga je otrovao dok sam ja otišao po pesak. Kada sam otišao, momak je bio živ, kada sam se vratio bio je ubijen. Kao poklon za to sam dobio automobil golf - rekaao je danas Spasojević pred sudom.

svedok saradnik Spasojević Foto: Nemanja Nikolić

Potom je naveo da je Aleksandar Gligorijević ubijen 2020. i da su u tom zločinu ušestovola braća Budimir, Belivuk, Miljković. Srđan Lalić, Nebojša Janković i on.

- Moja uloga je bila da budem tu i da pravim buku dok Gligu sprovedu iz kuće u Ritopeku i skriveni prostor. Par stotina evra koje je imao su uzeli i podelili meni, Jankoviću i Draganiću. Od Veličkovića je isto uzeto dve ili tri hiljade evra, koliko je imao. Moja uloga je bila da ispratim sa Miljkovićem smarta do Ritopeka. Milljković je izvršio to ubistvo, rekao mi je da je Veljko obećao da će ga brzo ubiti. Posle sedam dana, ubijen je Nikola Mitić. Oteli su ga i doveli na stadion Partizana, mene je zvao Veljko da dođem da prekrečim prostoriju, rekao je "ako upadne policija svi smo nadrljali". Sutradan sam trebao da idem tamo sa Lalićem, Hrvatinom i Milošem Budimirom da uklanjamo telo. Ja sam mislio da sve fingiraju da mene tamo otmu i ubiju,ja nisam krio taj strah da će i mene da ubiju, jer nisam tražio novac za to,nisam učestvovao u tome jer sam imao želju već strah - rekao je Spasojević danas pred sudom.

Mala Šilerova



Svedok saradnik je potom počeo da govori o Belivukovoj vili u Kozarčevoj ulici, koja se vodi na ime Belivukove tašte, kako tvrdi tužilaštvo, da bi se prikrilo stvarno vlasništvo nad vilom koja je popularno u javnosti nazvana "mala Šilerova". On je naveo da je nekoliko puta dobijao novac od Bojane Belivuk i nosio ga Nini koja je bila izvođač radova, a da je sve finansirao Belivuk.

- Kupio je tu plac jer je pored živeo Miljković. Dolazio sam u tu kuću, imao sam čak daljinski od kapije i ključ od ulaznih vrata, dolazio sam nekada i psa da prošeta. Prvi put sam odneo oko 40.000 evra Nini. Koliko se sećam, novac za tu kuću sam preuzimao od Bojane u stanu u kom su živeli tu u blizini i nosio Nini. Nisam brojao novac, mislim da su evri bili u koverti. Poznajem i Bojaninu majku, dolazila je par puta na gradilište, ali nije davala novac niti instrukcije. Veljko je finansirao izgradnju kuće, išli smo zajedno i da biramo stolariju, oko koje je posle izbio problem - rekao je Spasojević i naveo da je njegov brat Nenad bio angažovan da nadgleda radove i da je zbog toga i njegovom bratu prećeno da će ga "zgaziti kolima i da ni dan neće odgovarati".



Svedok saradnik je, govoreći o imovini Veljka Belivuka, naveo i da mu je poznato da je Belivuk imao neki plac u Vrčinu na kom je planirao da gradi turističke bungalove, kao i da je između ostalih automobila imao blindirani audi"A8".



- Imali su blindirane automobile jer su se plašili za svoju bezbednost, šta smo sve radili, ubijali ljude i bili u problemu sa drugim kriminalnim grupama - nastavio je izlaganje i pobrojao i koja su "normalna vozila" imali, kao i da je kuća bila pokrivena savremenim video nadzorom jer su im "ljudi radili o glavi":



- Što se tiče stana u Alfa sitiju, ne znam ko ga je kupio, ali su tamo živeli Bojana, Veljko i deca. Tamo su stan imala i braća Budimir, Nikola Stefanović i Vlade Draganić. To su optuženi za ubistva isto - rekao je svedok saradnik i odgovarajući na pitanja advokata Dejana Lazarevića, branioca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića da je on prestao da učestvuje u krivičnim delima nekoliko meseci pre hapšenja kriminalne grupe u februarau 2021.



Na pitanje da li je učestvovao u krivičnim delima s Belivukom i Miljkovićem van granica Srbije, svedok saradnik je odgovorio pitanjem "kakve to veze ima s pranjem para", ali pošto mu je sudija rekla da mora da odgovara na pitanja o krivičnim delima, potvrdio je da je učestvovao u ubistvima Igora Dedovića u januaru 2020. u Atini kao i Damira Hadžića i Alana Kožara nekoliko meseci kasnije na Krfu.

Optuženi Miljković i Belivuk, koji su ranije uvek koristili priliku da postavljaju pitanja svedocima saradnicima, danas nisu imali pitanja za Nikolu Spasojevića.