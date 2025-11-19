Slušaj vest

Glavni pretres u postupku koji se vodi protiv okrivljenog M. O. (35) iz Kikinde zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje održan je juče u novosadskom Osnovnom sudu, a naredni je zakazan za 16. januar.

Šta se tokom jučerašnjeg ročišta dešavalo iza zatvorenih vrata ostaće nepoznato jer je javnost u ovom predmetu isključena. Ovaj Kikinđanin je uhapšen ubrzo nakon što je otac maloletnog dečaka novosadskoj policiji prijavio da je nepoznati muškarac, 7. avgusta 2024. godine, na novosadskoj plaži Oficirac, neprimereno dodirivao njegovog maloletnog sina.

Prema saznanjima Dnevnika.rs, petnaestogodišnjak je tog dana biciklom otišao na Oficirac kako bi prošetao po plaži. Prilikom polaska kući, kada je došao do mesta gde mu je bio bicikl, prišao mu je nepoznati muškarac, koji se predstavio, odnosno rekao je maloletniku svoje ime i pitao da li ima pet minuta vremena da razgovaraju. Petnaestogodišnjak mu je na to odgovorio da nema, da ga ne poznaje i da ide kući. Međutim, osumnjičeni je ponovio da hoće da priča s njim i, kako se sumnja, počeo da ga dodiruje po zadnjici i polnom organu. Maloletnik je uspeo da pobegne i čim je došao kući odmah je sve ispričao ocu.

Zabrana prilaska i komuniciranja s dečakom Okrivljenom M. O. je zabrana približavanja i komunikacije sa maloletnim oštećenim produžena rešenjem Osnovnom suda u Novom Sadu i može da traje do 8. februara 2026. godine, potvrdila je za naš list portparol Osnovnog suda u Novom Sadu Milena Radisavljević.

Kako navodi pomenuti portal, postoji svedok nemilog događaja, koji je pozvao dečakovog oca i rekao mu da je video šta se dogodilo i da će muškarca koji je dodirivao njegovog sina pratiti do dolaska policije.

Policijska patrola je ubrzo na Keju skojevaca pronašla osumnjičenog, legitimisala ga i privela. M. O. je potvrdio policajcima da je bio na Oficircu, ali je negirao da je nekoga dodirivao.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje, M. O. je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati. Potom je 8. avgusta 2024. priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu na salušanje, gde mu je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa maloletnim oštećenim i svedocima na minimalnu distancu od 100 metara.