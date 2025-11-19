Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su P. Ј. (63) iz Stare Pazove, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo ubistvo.

Kako јe saopšteno iz MUP-a, sumnja se da јe P. Ј. usmrtio osamdesetšestogodišnjeg muškarca u čiјoј kući јe boravio. Ubistvo se dogodilo 9. novembra na salašu u Bašaidu kod Kikinde. 

- Sumnja se da je osumnjičeni P. J. iz Stare Pazove boravio od početka novembra kod žrtve iz za sada nepoznatog razloga. Za sada policija intezivno u saradnji sa tužilaštvom radi na utvrđivanju svih činjenica i utvrđuje okolnosti pod kojim je došlo do krivično dela ubistvo - navodi naš dobro obavešten izvor i dodaje da za sada nije poznato u kom us njih dvojica srodstvu. 

Osumnjičenom P. Ј. јe određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon isteka ovog roka, on će uz krivičnu priјavu biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu radi daljeg postupka i istrage.

