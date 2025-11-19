Kako јe saopšteno iz MUP-a, sumnja se da јe P. Ј. usmrtio osamdesetšestogodišnjeg muškarca u čiјoј kući јe boravio. Ubistvo se dogodilo 9. novembra na salašu u Bašaidu kod Kikinde.

- Sumnja se da je osumnjičeni P. J. iz Stare Pazove boravio od početka novembra kod žrtve iz za sada nepoznatog razloga. Za sada policija intezivno u saradnji sa tužilaštvom radi na utvrđivanju svih činjenica i utvrđuje okolnosti pod kojim je došlo do krivično dela ubistvo - navodi naš dobro obavešten izvor i dodaje da za sada nije poznato u kom us njih dvojica srodstvu.