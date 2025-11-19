Slušaj vest

Viši sud u Nišu konačno je doneo odluku o optužnici protiv roditelja dečaka koji je 5. oktobra 2023. brutalno sa 37 uboda nožem, usmrtio svog školskog druga, trinaestogodišnjeg Andreja Simića,u porodičnoj kući u Niškoj Banji.Više meseci čekanja, višestruka vraćanja optužnice tužilaštvu na ispravke i dug proces preispitivanja, ostavili su ovu porodicu u teškoj neizvesnosti

- Prekjuče, kada je prvi put zakazana sednica sudkog veća, ja sam to saznao iz medija. Ta sednica je odložena za juče i zvanično saopštenje potparola koje je dao novinarima je da je sudsko veće donelo odluku, ali da on ne može da govori o njoj i da se izjašnjava o odluci sudskog veća, dok se odluka ne ekspedituje strankama u postupku. Zvanično nemamo nikakvu potvrdu, ali nezvanično, koliko sam obavešten od raznih pravnika u Nišu, svi su mi rekli da je verovatno potvrđena optužnica - kaže Simić.

"UZOR MU JE BIO DEČAK UBICA" Otac Andreja Simića o ubici njegovog sina: Želeo je da ih ubije sečivima i raskomada tela - Imao je podršku roditelja Izvor: Kurir televizija

On dodaje da je problem što je zakon takav da u ovoj fazi roditelji ne učestvuju u procesu i nisu obaveštavani ni o čemu, pa su njihova saznanja da je optužnica dva puta vraćana iz formalnih i administrativnih razloga.

- Naš advokat kaže da je radio slična krivična dela i da se zbog većih nepravilnosti optužnice nisu vraćale. Ja imam viziju u glavi šta se dešavalo, ali neću o tome, sumnjao sam na opstrukciju jer je prvih 11 meseci predmet stajao u mestu. Nadajmo se da je to iza nas - kaže Simić

Ovaj otac osvrnuo se i na svoju izjavu da njegov sin nije bio jedina planirana žrtva u ovom krvavom piru, pa je objasnio:

- Ne mogu da govorim o veštačenju telefona, ali maloletnom ubici koji je od dana ubistva u "Lazi Lazareviću" našli smo zastrašujuće stvari u telefonu. To nije najšokantnije saznanje do kojeg smo mi došli. Njemu je dečak ubica bio uzor. To ga je dovelo do toga da uradi isto. Planirao je kako i šta da uradi, samo za razliku od dečaka ubice, sva ova ubistva je želeo da izvrši sečivima, noževima, mačetama... Imao je podršku roditelja jer su mu oni to kupovali. Sa ocem je pravio mačete. Andrej nije bio jedino dete koje je trebalo da bude ubijeno. Posle ubistva sam tvrdio da to nije uradio tada, on bi istog dana to uradio u školi. Planirao je da sva tela, odnosno u ovom slučaju Andrejevo, raskomada i ostavi na različitim lokacijama. Ovo nije samo Andrejevo ubistvo, ovo je nešto mnogo gore. Ima mnogo sličnosti sa Ribnikarom.

Simić dodaje da će insistirati na otvorenosti suđenja, jer će stvari koje će se čuti biti značajne za celu Srbiju:

- Na osnovu ovih saznanja do kojih smo došli, kad abi čuo narod Srbije, bio bi povod da se ovakve stvari ne dešavaju i da se spreče. Borićemo se za otvorenost suđenja - kaže Simić.

