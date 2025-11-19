Slušaj vest



Radislava Miškeljina (86) iz Kikinde, na njegovom salašu, koji se nalazi na putu između Bašaida i susedne Torde, na smrt je pretukao beskućnik P.J.(64) iz Stare Pazove, kome je nesrećni deka dao krov nad glavom.



Kako je policija saopštila, P.J. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, tako što je 9. novembra, na salašu kod Bašaida, usmrtio starca u čijoj kući je boravio od početka novembra. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Vitalan deka

Prijatelji pokojnog Radislava kažu da je bio vitalan i dobrog zdravlja, a na salašu sam živeo poslednjih 25 godina. Nedavno je krov na glavom ponudio beskućniku iz Stare Pazove, koji je prethodne dve nedelje viđan na ulicama u Bašaidu. Taj čovek je ulazio u prazne i napuštene kuće i u njima spavao. Ne sluteći ništa, Radislav ga je primio na svoj salaš:

-Videla sam tog mršavijeg čoveka osrednje visine na ujinom salašu i upitala ga da li je potrebno da pozovemo policiju da ga otera. Rekao mi je da nema potrebe i da će sam otići. Radislava sam obilazila nekoliko puta sedmično. Kad sam se u utorak, 11. novembra, iz Kikinde zaputila na salaš kod Bašaida, zatekla sam samo njega, ali ne i Radislava. Hladnokrvno me je pozvao u kuću, uz obrazloženje da će mi sve objasniti. Bio mi je sumnjivo, pa sam iz sve snage počela da dozivam uju - priča i nastavlja:

- Kad je taj čovek krenuo prema meni i napadnim glasom počeo me poziva u kuću, zalupila sam mrežasta vrata, spustila rajber i pobegla prema automobilu. Odvezla sam se u nekoliko kilometara udaljem Bašaid da potražim pomoć. Sa jednim rođakom sa se potom vratila na salaš- priča za Kurir Eržebet Ćirić, snajka ubijenog čoveka.

Telo nađeno u šupi

Kako navodi, telo nesrećnog deke nađeno je u šupi.

- U šupi smo zatekli nepomično telo, licem prema zemlji. Sačekali smo dolazak policije i Hitne službe. Kad su ga medicinski radnici okrenuli, ugledali smo strašan prizor. Taj čovek je Radislava tukao do smrti. Od udaraca mu je slomio nos i naneo brojne druge povrede po glavi i telu. Lobanja mu je bila naprsnuta. Na njegovo dobročinstvo odgovorio je nasiljem- ispričala je Eržebet i dodala da je Radislav sahranjen je 14. novembra u Kikindi.