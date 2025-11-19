Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu danas je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.R. (45) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da se dana 17.11.2025. godine oko 12.40 časova u Pančevu kao učesnik u saobraćaju na putevima nije pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt pešaka S.J. (r70) iz Pančeva - piše u saopštenju.

Kako navode, postoje osnovi sumnje da je pod dejstvom opojne droge amfetamin neprilagođenom brzinom upravljao putničkim vozilom marke „Kia“ tip „Spektra“, te da je u ul. Vojvode Radomira Putnika kod broja 13-15 vozilom udario u oštećenog pešaka koji je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

