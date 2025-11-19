Slušaj vest

Muškarac P. J. (64) iz Stare Pazove uhapšen je jutros, kako navodi dobro obavešten izvor Kurira, nakon što je odbukcija utvrdila da je Radisalav Miškeljina (86) ubijen, tačnije da je po sebi imao brojne povrede i da je smrt nastupila nasilnim putem.

Bio pod lupom

- Prijavu o smrti Radislava dobili smo od njegove rođake. Od starta se sumnjalo da je P. J. počinio zločin međutim nije bilo dovoljno dokaza da bi bio uhapšen. On je sve vreme bio dostupan policiji i praktično je bio pod prismotrom, a tek jutros je stigao nalog za njegovo privođenje od strane Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu zato što su izveštaj sa obdukcije i ostala veštačenja nedvosmisleno pokazala osnov sumnje da je počinilac ovog zločina P. J. On je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će u zakonskom roku sa krivičnom prijavom za ubistvo biti sproveden u zrenjaninsko tužilaštvo gde će biti saslušan i imaće priliku da iznese svoju odbranu - priča izvor Kurira.

Salaš na kom se dogodio zločin kod Kikinde Foto: Saša Urošev

Da podsetimo, Miškeljin je nasmrt pretučen na svom salašu koji se nalazi na putu između Bašaida i Torde. Naime, nesrećni čovek je osumnjičenom dao krov nad glavom, ali ga je on, iz za sada nepoznatog razloga ubio. Kurir je pričao sa rođakom ubijenog muškarca Eržebet Ćirić, inače snajka ubijenog Radislava.

Šupa u kojoj je nađeno telo Foto: Saša Urošev

- U šupi smo zatekli nepomično telo, licem prema zemlji. Sačekali smo dolazak policije i Hitne službe. Kad su ga medicinski radnici okrenuli, ugledali smo strašan prizor. Taj čovek je Radislava tukao do smrti. Od udaraca mu je slomio nos i naneo brojne druge povrede po glavi i telu. Lobanja mu je bila naprsnuta. Na njegovo dobročinstvo odgovorio je nasiljem - ispričala je Eržebet i dodala da je Radislav sahranjen je 14. novembra u Kikindi.