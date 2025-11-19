Slušaj vest

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe koja se sumnjiči da je 29. januara 2021. u Borskoj ulici u Rakovici ubila Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu zbog smrtnog slučaja sudije, člana sudskog veća.

Braniocima okrivljenih, pre nego što su napustili sudnicu uručeno je oko 500 strana materijala vezanog za Skaj komunikacije, koji je u međuvremenu tužilaštvu dostavljen iz Francuske, a nastavak suđenja zakazan je za 1. decembar.

Komunikacija preko kriptovane aplikacije, podsetimo, jedan je od ključnih dokaza tužilaštva, a okrivljeni za učešće u zločinu, podsetmo, uhapšeni su u oktobru prošle godine.

1/8 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Uskokovića Foto: MUP Srbija

Zoran Uskoković Skole, sin Zorana Uskokovića koji se dovodio u vezu sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana, ubijen je 2000. u Beogadu na način koji do tada nije viđen na beogradskim ulicama. Navodno, ubica ga je ujutru sačekao u blizini zgrade u kojoj je živeo i kada ga je video kako izlazi iz kola, krenuo je ka njemu.

Ono što je u prvom momentu zbunilo istražitelje, jeste to što su sigurnosne kamere na kojima se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila a potom i kako mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Mali Skole propušta da prođe, ali on vadi pištolj i puca.

"Tokom istrage utvrđeno je da nije reč o starcu, već da je ubica imao silikonsku masku starijeg čoveka na licu, kao i garderobu prilagođenu dobi starijeg čoveka. Imao je štap, šubaru, kaput ali i hod kojim je u potpunosti odglumio starca", podseća sagovornik Kurira.

Okrivljeni Vladimir Babić i Sandra Obradović Foto: Društvene Mreže

Tužilaštvo je kao osumnjičenog za ubistvo označilo okrivljenog Miloša Krstića. Optužnicom su obuhvaćeni i Vladimir Babić, koji je javnosti hapšen kao bivši muž manekenke Sandre Obradović, Nikola Živanović koji je označen kao organizator kriminalne grupe, fudbaler Aleksa Dimitrov kao i Aleksandar Mitrović koji se nalazi u bekstvu.

Na početku suđenja, kako je Kurir pisao svi su negirali navode optužnice.