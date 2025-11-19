Slušaj vest

Policija je u stanu koji koristi vođa navijača Partizana P. M. (20) u Nišu zatekla mladića (21) za kog se sumnja da su ga on i još dvojica muškaraca, za kojima se intenzivno traga, zlostavljali i snimali mobilnim telefonom.

Tokom pretresa je pronađeno i oko 12 grama praška za koji se sumnja da je kokain, manja količina materije nalik marihuani, kao i vagica za precizno merenje, zbog čega će protiv P. M. biti podneta krivična prijava i za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Pogledajte šta je sve pronađeno prilikom pretresa:

Ovo je sve pronađeno u stanu vođe navijača Partizana Foto: Mup

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, uhapsili su pored P. M. (20) i M. R. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje. Policija je saopštila da je žrtva pronađena upravo u stanu koji koristi P. M.

Snimak uhapšenog jednog od osumnjičenih:

Niš hapšenje 19.11.2025. Izvor: Policijska uprava Niš

Prema nezvaničnim informacijama Kurira, P. M. je poznat kao vođa navijačke grupe Partizana u Nišu i ranije je imao problema sa zakonom. Izvor navodi da je policija upala u stan zbog sumnje da se osumnjičeni bavi dilovanjem droge, a onda su prilikom pretresa pronašli i žrtvu, ali i snimke nasilja koje su osumnjičeni međusobno delili. 

Drugi osumnjičeni, M. R., tereti se da je u noći 17. novembra u centru Niša udario, vređao i pretio istom mladiću, što je takođe snimao mobilnim telefonom.

P. M. i M. R. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužiocu u Nišu.

