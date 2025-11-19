Slušaj vest

- Okrivljenom se optužnicom stavlja na teret da je dana 06.04.2022. godine i dana 02.12.2022. godine, u Beogradu, GO Novi Beograd, u stanju bitno smanjene uračunljivosti da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu ukupno 6 (šest) PVC paketića u kojima se nalazila opojna droga Canabis koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu THC u masenom udelu većem od 0,3%, u ukupnoj neto masi od 5,16 grama - navode u saopštenju i dodaju:

- Dana 02.12.2022. godine, u dvorištu osnovne škole ,,Kneginja Milica“, u stanju teške alkoholisanosti, alkohemije od 2,35 promila, napao službeno lice u vršenju vršenju poslova javne bezbednosti, na taj način što se najpre oglušio o naređenje policijskog službenika N.S., a nakon toga uzeo jednu staklenu flašu i pokušao da mu zada udarac, potom ga udario zatvorenom šakom, pesnicom u predelu temena glave i naneo mu laku telesnu povredu u vidu nagnječenja u levoj polovini potiljačnog predela glave.

Javni tužilac je predložio nadležnom sudu da donese rešenje o potvrđivanju optužnice, te da nakon sprovedenom dokaznog postupka okrivljenog oglasi krivim i kazni ga u skladu sa zakonom.

Za krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323. stav 3. u vezi stava 2. i stava 1. Krivičnog zakonika zaprećena je kazna zatvora od 3 (tri) do 10 (deset) godina.

