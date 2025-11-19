Hronika
"RENO" POKOSIO DEVOJKU NA PEŠAČKOM PRELAZU: Saobraćajna nesreća u centru Zaječara
Danas oko 12.50, došlo je do saobraćajne nezgode u centru Zaječara, u kojoj je povređena jedna devojka.
Devojku, starosti 23 godine, na pešačkom prelazu kod kružnog toka u centru Zaječara, udarilo je vozilo marke "reno", zaječarskih registrskih oznaka.
Na licu mesta intervenisali su Hitna pomoć i policija
Tom prilikom devojka je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila lakše telesne povrede.
