Slušaj vest

Danas oko 12.50, došlo je do saobraćajne nezgode u centru Zaječara, u kojoj je povređena jedna devojka.

Devojku, starosti 23 godine, na pešačkom prelazu kod kružnog toka u centru Zaječara, udarilo je vozilo marke "reno", zaječarskih registrskih oznaka.

Na licu mesta intervenisali su Hitna pomoć i policija

Tom prilikom devojka je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila lakše telesne povrede.

Ne propustiteHronikaTEŠKA NESREĆA U OSTRUŽNICI: Tinejdžer (16) udario biciklom u stub pokušavajući da izbegne kola
IMG_20250912_084252.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU ZMAJEVO - BAČKO DOBRO POLJE! Sudarila se dva automobila, saobraćaj obustavljen - PRVE SLIKE
policija.jpg
BeogradAUTO UDARIO DEVOJČICU (7) U BLIZINI ŠKOLE U RAKOVICI: Pokosio je na obeleženom pešačkom prelazu, policija na terenu
Hitna pomoć
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD KIKINDE: Otac poginuo na mestu, maloletni sin lakše povređen, auto potpuno uništen (FOTO)
Vozilo foto s.u. (2).jpg

BONUS VIDEO:

Stravičan snimak auto pokosio ženu Izvor: Kurir