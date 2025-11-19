Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Turske A.O.C. (31) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda na štetu državljanina Turske E.S. (31).

- On ga je 18.11.2025. godine u hotelu “China town” udario drvenom stolicom u glavu i naneo mu tešku telesnu povredu.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela - navode u saopštenju.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i svedoke, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema okrivljenom.

