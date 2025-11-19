Slušaj vest

Mladić E. Đ. (21) saslušan je danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i krađa.

- Okrivljeni je osnovano sumnjiv da je dana 4. juna ove godine izvršio krivično delo razbojništvo na štetu Z. A. (68) na taj način što je upotrebom sile prema oštećenom oduzeo njegov novčanik u kom se nalazilo 4.000 dinara, nakon čega je pobegao sa mesta izvršenja krivičnog dela - navode u saopštenju.

Krivičnom prijavom se okrivljenom stavlja na teret i da je u vremenskom periodu od 16. marta do 8. septembra 2025. godine izvršio produženo krivično delo krađa na štetu dva fizička i jednog pravnog lica i da je tim radnjama sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 128.900 dinara.

Okrivljeni je tokom saslušanja izjavio da će iskoristiti svoje zakonsko pravo i da će se braniti ćutanjem.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, jer okrivljeni nema prijavljeno prebivalište ni boravište, kao i da će boravkom na slobodi uticati na svedoke.

