Mladi džudista Partizana Luka P. (16) koji je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je nažalost, izgubio brata blizanca Lazara P. (16) izašao je iz bolnice i oporavlja se, saznaje Kurir.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 29. oktobra oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu nedugo nakon naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo i došlo je do prevrtanja kombija. Od siline udarca na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija, inače trener sportista S. S. (43).

Veliki gubitak

Povređeni Luka P. posetio drugare na treningu Partizana Foto: Društvene Mreže

- Velika je tragedija što je uopšte došlo do nesreće u kojoj je Lazar nastradao... Njihova porodica, rođaci, prijatelji i svi članovi kluba su neutešni nakon tragedije zbog velikog gubitka - kaže nam poznanik porodice i dodaje:

- Luka je hvala Bogu izašao iz bolnice i sada sledi dug put oporavka, ali on je hrabar i odlučan da se izdigne iz svega ovoga i da nastavi sa podignutom glavom napred. Još uvek je taj oporavak težak, ali je bolje toliko da je i jedan dan otišao da obiđe svoje drugare i pruži im podršku na treningu. Zamislite, on njih da podrži nakon tragedije, a izgubio je svog brata. Neverovatan mladi čovek vredan divljenju.

Lazar P. i Luka P. Foto: Društvene Mreže

Na društvenim mrežama tim povodom ispivale su fotografije na kojima se može videti kako je Luka P. bio na jednom džudo treningu kluba Partizan. Neko od njegovih prijatelja objavio je nekoliko slika na kojima se vidi da mu je glava u zavojima, kao i da ima kragnu oko vrata, dok je njegovom prijatelju noga u gipsu.

