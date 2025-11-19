Slušaj vest

Policija od preksinoć traga za razbojnicima koji su kod Raške oteli, pa opljačkali kombi za transport novca i sa ukradenih dva miliona evra, kako se sumnja, pobegli ka Kosovu i Metohiji!

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": Slađana Nedeljković, urednik i voditelj emisije "Crna hronika" i Mladen Mijatović novinar.

Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

- Ovakva pljačka nije viđena u poslednjih 10 godina. Ukradeno je 235 miliona dinara, izuzetno velika količina novca.Preduzeće za transport novca je tu sumu prevozilo od Kragujevca ka Novom Pazaru, koje je trebalo biti odredište. Međutim, kod Raške kombi se iz sada neutvrđenih razloga zaustavio kod jedne prodavnice, po nekim navodima, kako bi jedan član izašao i nešto kupio - kaže Mijatović i dodaje:

- U tom trenutku, prema dosadašnjim informacijama istrage, maskirani muškarac naoružan pištoljem prišao je kombiju i naredio vozaču da startuje kombi i posle nekih 35 minuta kombi je skrenuo sa glavnog puta. Tu je razbojnik izbacio radnika obezbeđenja iz kombija, oteo mu službeni pištolj i otišao u nepoznatom pravcu. Kombi je pronađen, zapaljen, a sumnja se da je izvršilac pobegao ka autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija preko nekih divljih prelaza. Istraga je u toku, nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu je nosioc slučaja. Očekujemo da će se utvrditi ko je sve odgovoran za ovu pljačku.

Mijatović je dodao i da se radi istraga kompanije koja je prevozila novac od Banke Poštanske štedionice, kako bi se utvrdilo da li je bilo nekih propusta unutar same organizacije, odnosno tipovanje iz organizacije.

Uslovi prevoza novca

Nedeljković kaže da se prilikom transporta novca moraju ispuniti određeni uslovi koji su propisani zakonom:

- U takvim trenutcima potrebno je da kombi ima policijsku pratnju i blindirano vozilo i ne sme da se vozilo napušta u trenutku transporta. Niko ne sme da izlazi i kupuje bilo šta. Strogo se vodi računa i poštuju pravila. Bitno je ispitati od početka do kraja kako je postavljena logistika kod ovakve pljačke jer očigledno izgleda da je neko znao da će kombi u tom renutku prevoziti određenu količinu novca. Kada dođe do nekih pljački, pitanja se odmah postavljaju vozaču tog kombija.

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Kombi koji prevozi određenu količinu novca mora da ima adekvatne tehničke preduslove, video nadzor, GPS i panik taster:

- Ukoliko je kombi otet, on je pod džipiesom i u centrali preduzeća znaju da je kombi stao i u svakoj sekundi znaju gde se on nalazi. U slučaju da je otet, oni odmah pozovu policiju i policija ima dovoljno vremena da blokira i zaustavi to vozilo. Oni što su planirali su bili organizovani i to je trajalo duži vremenski period tako da je potrebno više vremena da se to reši - rekao je Mijatović.

Tok istrage

Sumnja se da je razbojnik imao saučesnika koji ga je čekao na unapred dogovorenoj lokaciji, te da su zajedno nastavili beg drugim vozilom. Istražitelji trenutno proveravaju snimke sa sigurnosnih kamera iz prodavnice u Kućanima, kao i sa objekata duž trase od Kućana do Batnjaka, kako bi utvrdili kretanje vozila i eventualno identitet napadača. Vozač koji je bio u kontaktu sa otmičarem dao je detaljan opis njegove građe, govora i odeće.

Spaljeni kombi je noćas detaljno pregledan, uprkos tome što je vozilo uništeno vatrom kako bi se uklonili tragovi. Ipak, istražitelji veruju da bi neki biološki tragovi mogli biti sačuvani.

Novi Pazar Raška kombi novac pljačka Foto: Video plus

Prema nezvaničnim navodima, pljačka je bila dobro planirana, uz moguću logističku podršku i informacije „iznutra“ o tačnom vremenu polaska, trasi i detaljima transporta. Policija za sada nije dala zvanično saopštenje, ali intenzivna potraga i istraga su u toku.

- Razbojnik je pobegao s parama, očigledno je da je imao u saučesnika koji ga je možda čekao na toj lokaciji, te da su nastavili beg drugim vozilom. Sumnja se da su se uputili ka Kosovu - rekao je izvor za Kurir i dodao:

- Ova neviđena pljačka ogromne količine novca verovatno je dobro osmišljena i prirpemljena. Osumnjičeni je morao da ima i logistuku, a moguće i pomoć "iz nutra", u smislu da mu je neko javio detalje o transportu, vreme polaska, mesto odlaska, putanju kretanja i slično.

