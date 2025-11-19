Slušaj vest

Policijskoj upravi Vranje u utorak posle 17 časova prijavljena je krađa u Sabornom hramu Svete Trojice, potvrđeno je Kuriru u policiji.

Ukradena je kutija sa novcem koja se nalazila na samom ulazu u ovaj hram, kako je prijavilo policiji osoblje hrama.

Policija je po prijavi odmah izašla na lice mesta kako bi obavila uviđaj i utvrdila sve okolnosti nestanka kutije sa novcem.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju po čijem nalogu policija preduzima sve potrebne mere i radnje.