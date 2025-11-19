Policija je po prijavi odmah izašla na lice mesta
Hronika
KRAĐA U SABORNOM HRAMU SVETE TROJICE U VRANJU! Policija odmah izašla na lice mesta, nestala kutija sa novcem (foto)
Policijskoj upravi Vranje u utorak posle 17 časova prijavljena je krađa u Sabornom hramu Svete Trojice, potvrđeno je Kuriru u policiji.
Ukradena je kutija sa novcem koja se nalazila na samom ulazu u ovaj hram, kako je prijavilo policiji osoblje hrama.
Krađa u Sabornom hramu Svete Trojice Foto: T. S.
Policija je po prijavi odmah izašla na lice mesta kako bi obavila uviđaj i utvrdila sve okolnosti nestanka kutije sa novcem.
O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju po čijem nalogu policija preduzima sve potrebne mere i radnje.
Istraga na rasvetljavanju ovog slučaja je u toku.
