Policijskoj upravi Vranje u utorak posle 17 časova prijavljena je krađa u Sabornom hramu Svete Trojice, potvrđeno je Kuriru u policiji.

Ukradena je kutija sa novcem koja se nalazila na samom ulazu u ovaj hram, kako je prijavilo policiji osoblje hrama.

Krađa u Sabornom hramu Svete Trojice Foto: T. S.

Policija je po prijavi odmah izašla na lice mesta kako bi obavila uviđaj i utvrdila sve okolnosti nestanka kutije sa novcem.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju po čijem nalogu policija preduzima sve potrebne mere i radnje.

Istraga na rasvetljavanju ovog slučaja je u toku.

