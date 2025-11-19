Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije može se videti niz fotografija na kojima su vatrogasci -spasioci pružili pomoć monahinjama u jednom manastiru kod Ivanjice.

"Vatrogasci–spasioci danas su pružili pomoć monahinjama manastira Kovilje kod Ivanjice u prikupljanju drva za predstojeću zimu. Svojim svakodnevnim radom pokazuju da je njihov poziv pre svega human i častan, a delima potvrđuju posvećenost ljudima i zajednici u kojoj rade" - piše na njihovom postu koji su objavili.