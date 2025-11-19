Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije može se videti niz fotografija na kojima su vatrogasci-spasioci pružili pomoć monahinjama u jednom manastiru kod Ivanjice. 

"Vatrogasci–spasioci danas su pružili pomoć monahinjama manastira Kovilje kod Ivanjice u prikupljanju drva za predstojeću zimu. Svojim svakodnevnim radom pokazuju da je njihov poziv pre svega human i častan, a delima potvrđuju posvećenost ljudima i zajednici u kojoj rade" - piše na njihovom postu koji su objavili. 

Inače, vatrogasci-spasioci su se i fotografisali sa monahinjom, a ispod možete videti još nekoliko fotografija dobrih vatrogasaca-spasilaca. 

vatrogasci (2).png
Screenshot 2025-10-30 121801.jpg
Screenshot 2025-10-16 142620.jpg
Screenshot 2025-10-05 100342.jpg