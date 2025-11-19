Na zvaničnom profilu MUP-a Srbije navodi se da ovim delima njihovi pripadnici potvrđuju posvećenost ljudima i zajednici u kojoj rade!
HUMANOST NA DELU! Vatrogasci-spasioci pomogli monahinjama iz manastira kod Ivanjice da prikupe drva za predstojeću zimu! (foto)
Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije može se videti niz fotografija na kojima su vatrogasci-spasioci pružili pomoć monahinjama u jednom manastiru kod Ivanjice.
"Vatrogasci–spasioci danas su pružili pomoć monahinjama manastira Kovilje kod Ivanjice u prikupljanju drva za predstojeću zimu. Svojim svakodnevnim radom pokazuju da je njihov poziv pre svega human i častan, a delima potvrđuju posvećenost ljudima i zajednici u kojoj rade" - piše na njihovom postu koji su objavili.
Inače, vatrogasci-spasioci su se i fotografisali sa monahinjom, a ispod možete videti još nekoliko fotografija dobrih vatrogasaca-spasilaca.
