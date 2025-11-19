Slušaj vest

Danas je pred Višim sudom u Užicu održano ponovno suđenje policajcu Igoru Avramoviću (29) zbog ubistva Ervina Ćelahmetovića (34) pre dve godine i osuđen je na 13 godina zatvora.

Optužnica je obuhvatala i Nataliju Avramović (devojački Gazdić) (23) i Mihaila Stojkanovića, pa su oni zbog izvršenog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela osuđeni i to Natalija Avramović na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a Mihailo Stojkanović na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci.

Igor Avramović je proglašen krivim jer je 21. maja 2023. godine u kafiću u centru Priboja, negde oko ponoći, u prisustvu većeg broja lica, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, na smrt pretukao sugrađanina Ervina Ćelahmetovića. On ga je za šankom više puta udario pesnicom u predelu glave i glavom u lice, usled čega je Ervin pao na pod. Zatim je Avramović zajedno sa Natalijom Gazdić, sa kojim je tada bio u vanbračnoj vezi, otišao odatle do stana njene tetke. Ervin je prevezen u pribojsku bolnicu, ali od posledica udaraca došlo je do krvarenja u glavi i nakon nepuna dva sata je preminuo.

Za to vreme Igor je sa Natalijom je smišljao kako da pobegne, pa je dovezen do mesta Uvac odakle je peške prešao na teritoriju BiH. U BiH je uhapšen posle dva dana i isporučen Srbiji.

Na ovu presudu imaju pravo žalbe i tužilac i osuđeni, pa tako da ovaj krivični postupak još nije pravnosnažno završen.