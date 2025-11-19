U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su Snežana Sogić, organizator i još 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe: Biljana Gvozdenov, Dejan Mitić, Dušanka Pandev, Suzana Jankov, Grozda Brkljač, Boža Stričević, Ljiljana Lajoš, Slađana Sekuloski, Dušan Vukašinović, Zoran Lalović, Milica Milošević, Danko Damnjanović, Boško Vidaković i Bojan Kamnjanac, zbog osnovane sumnje da je od decembra 2024. do 18. novembra 2025. godine falsifikovala i napravila više od 300 različitih dokumenata i time pribavila protivpravnu imovinsku korist u do sada utvrđenom iznosu od 132.000,000 evra.

- Devetoro osumnjičenih (osmoro pripadnika i organizator) ove organizovane kriminalne grupe je na saslušanju pred javnim tužiocem za organizovani kriminal iskoristilo svoje zakonsko pravo i branilo se ćutanjem, dok je devetoro iznelo odbranu.Postoji osnovana sumnja da je ova organizovana kriminalna grupa u pomenutom vremenskom periodu izvršila krivična dela udruživanje radi vršnja krivičnih dela iz čl 346 KZ 2 i 4 KZ, krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju iz čl 355 st 2 u vezi stava 1, a sve u vezi člana 61 KZ kao krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju iz čl 359 stav 1 KZ, a sve u vezi člana 61 KZ - stoji u saopštenju TOK.