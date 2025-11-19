Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, podneli su krivičnu prijavu protiv dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo protivpravno lišenje slobode i krivično delo zlostavljanje.

Naime, za ovo krivično delo sumnjiče se operativno interesantno lice M.N. (41) iz Nikšića i njemu blisko lice D.M. (39) iz Kotora, a koje su počinili na štetu državljanina Srbije.

Namamili ga u auto

- Sprovedenom kriminalističkom obradom policijski službenici došli su do sumnje da su izvršioci 18. novembra oko 18.30 časova, primetili oštećenog na trotoarskoj površini uz ulicu kojom su se kretali putničkim motornim vozilom u mestu Igalo. Tom prilikom M.N. je izašao iz vozila, prišao oštećenom i pozvao ga da uđe u njihovo vozilo, uz obećanja da će mu pronaći posao - stoji u saoštenju policije.

Kako se dalje navodi, oštećeni je ušao u vozilo, nakon čega je D.M. vozilo stavio u pogon.

- Tokom vožnje M.N. je oštećenog na zadnjem sedištu vozila držao rukama ne dozvoljavajući mu da se pomeri, odnosno udalji, ograničavajući mu slobodu kretanja istovremeno zadajući mu udarce u predelu glave. Takođe, udarce je oštećenom zadao i osumnjičeni D.M.

Tokom celokupnog događaja M.N. je oštećenom upućivao pitanja vezana za okolnosti njegovog boravka u Herceg Novom, na kraju zatraživši mu i njegov lični dokument koji je zadržao - navode iz policije.

Tukli ga rukama

Nakon toga, osumnjičeni su se zaustavili, iz vozila izveli oštećenog, zadali mu više udaraca u predelu glave i tela, kako rukama tako i podesnim sredstvom, uz to mu sve vreme upućujući pitanja vezano za okolnosti njegovog boravka i kretanja u tom gradu.

- Oštećeni je ovom prilikom zadobio telesne povrede konstatovane u lekarskom izveštaju.

Sa celokupnim događajem upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom po čijem nalogu je protiv operativno interesantnog lica M.N. i njemu bliskog lica D.M. podneta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo protivpravno lišenje slobode i krivično delo zlostavljanje - navodi se u saopštenju policije.