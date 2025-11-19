Slušaj vest

Policija iz Niša rasvetlila je dve prevare i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, podneće krivične prijave protiv dve osobe, a zbog sumnje da su izvršile krivična dela.

- N. A. (18) iz Vlasotinca je, kako se sumnja, na internetu postavio oglas da prodaje tri motociklističke kacige, a potom muškarcu (34) iz Niša koji ih je naručio i platio poslao paket u kom su bile cigla i bundeva - saopštila je policija.

U drugom slučaju, policija je identifikovala M. Đ. (37) iz Niša koja se sumnjiči da je putem interneta prodala bundu ženi (31) iz Hrvatske koju joj nije poslala, a za koju je prethodno dobila novac.

Protiv osumnjičenih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivične prijave biti podnete u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaMUP UPOZORAVA DA NE NASEDATE NA OVE MEJLOVE: Ako vam stigne čudna poruka javite se ovoj službi
haker Marks & Spencer
HronikaUZEO KAPARU PA NESTAO: Dvojica mu uplatila novac, on prestao da se javlja! Policija uhapsila Beograđanina
zrenjanin-nova-crnja.jpg
HronikaUHAPŠEN PREVARANT (52) IZ NIŠA! Obmanjivao ljude, pa samo prestao da se javlja
hapsenje.jpg
HronikaLAŽNE VRAČARE "SKIDALE MAGIJU", PA OD GRAĐANA UZIMALI MILIONE I ZLATO! Ženu prevarili za više od 11.000 EVRA! Uhapšeni prevaranti iz Novog Sada
IMG_20251002_000733.jpg