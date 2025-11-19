Slušaj vest

Na Somborskom bulevaru u Nišu danas popodne poginuo je pešak star 70 godina. Kako Kurir saznaje, on je izgubio život u saobraćajnoj nesreći nakon koje je osoba za volanom vozila pobegla s mesta tragedije.

- Nesreća je prijavljena oko 17.20 na Somborskom bulevaru. Došlo je do obaranja sedamdesetogodišnjeg pešaka koji je podlegao povredama. Policija intenzivno radi na pronalasku vozila koje je oborilo pešaka. Hitna pomoć je konstatovala smrt. Uviđaj je trenutno u toku, obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno je Kuriru u policiji.

Kako su nam javili građani, na bulevaru su jezive scene jer je telo pokriveno crnom kesom, a vide se i tragovi krvi.

U ovom delu bulevara, građani se često odlučuju za prelaz široke saobraćajnice van pešačkog prelaza što je i ranije bio uzrok udesa.

