Slušaj vest

Radnici obezbeđenja koji su bili u pratnji kombija za transport novca, kako Kurir nezvanično saznaje, prošla su poligraf.

Tokom istrage o filmskoj pljački koju vodi PU Kraljevo po nslogu Višeg javnog tužilaštva trebalo bi da bude otkriveno ko je naručio i organizovao krađu 235 miliona dinara.

- Utvrđuje se da li je i ko tipovao kombi za transport novca, ko su direktni izvršioci, ali i da li je neko zatajio u procesu transporta. Takođe će biti utvrđeno i da li je vozilo bilo adekvatno obezbeđeno i da li su ispoštovane sve procedure transporta i obezbeđenja novca koji se transportuje - kaže izvor Kurira.

Foto: Video plus

Podsetimo, kombi za transort novca zaustavio se u mestu Kučane na putu Raška - Novi Pazar ispred jedne prodavnice. Jedan pripadnik obezbeđenja je ušao u radnju, a drugom koji je ostao u kombiju prišao je maskirani pljačkaš i naterao ga krene vozilom ka Novom Pazaru.

U mestu Batnjika, na sporednom putu razbojnik je izbacio vozača i oteo mu pištolj. Kombi je pronađen zapaljen i bez novca.

Foto: Video plus

Po zakonu o privatnom obezbeđenju svako vozilo za transport veće kolicine novca mora da ima GPS, video nadzor i panik taster.

- Tačno je definisana procedura i postupanje u slučaju vanrednog zasustavljanja - dodaje naš sagovornik.