Izbor porote nastavlja se na suđenju Brajanu Volšu za ubistvo, nakon što se on izjasnio krivim za odlaganje tela njegove supruge i obmanjivanje policije.

Volš se nije izjasnio krivim za ubistvo Ane Volš iz Srbije koja je poslednji put viđena rano 1. januara 2023. godine, nakon novogodišnje večere u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Volš se ranije 2023. godine izjasnio da nije kriv po sve tri tačke optužnice protiv njega: ubistvo prvog stepena, obmanjivanje policije i namerno prenošenje ljudskog tela kršeći državni zakon.

Priznanje sve iznenadilo

Kada se u utorak pojavio na Višem sudu u Norfolku, Volš se izjasnio krivim po dve manje tačke optužnice, ali ne i po tački optužnice za ubistvo, što znači da je njegovo suđenje za ubistvo prvog stepena i dalje zakazano. Priznanja krivice su iznenadila mnoge u sudnici, ali nekoliko njih kaže da to vide kao strateški potez odbrane.

- Da li je Brajan Volš namerno počinio ubistvo prvog stepena? Ili je slučajno umrla? Da li je to bila samoodbrana? - pita se advokat krivične odbrane Elis Heršon.

- Teret dokazivanja je u potpunosti na sudu. Mora da se dokaže van razumne sumnje da ako je Brajan Volš namerno ubio Anu Volš, to je osuđujuća presuda. Ali ako postoji ikakva sumnja, to je oslobađajuća presuda - smatra.

Pošto telo Ane Volš nikada nije pronađeno, Heršon veruje da bi ovo mogla biti teška bitka za tužioce.

- Tipično u slučaju ubistva, postoji telo. Postoji način da se utvrdi uzrok smrti na osnovu forenzičke procene medicinskog veštaka. Mi to ovde nemamo. Dakle, pitanje kako je Ana Volš umrla je ovde ogromno - ocenjuje Heršon.

Tužioci su rekli da je, počev od 1. januara i nekoliko dana nakon toga, Volš više puta pretraživao internet za „rasčlanjivanje i najbolje načine za odlaganje tela“, „koliko vremena prođe pre nego što telo počne da smrdi“ i „testera za metal najbolji alat za komadanje“.

Kada su ga istražitelji pitali, Volš je rekao da je njegova supruga pozvana nazad u Vašington iz Masačusetsa na Novu godinu zbog hitne situacije na poslu. Nije kontaktirao njenog poslodavca do 4. januara. Kompanija - prva koja je obavestila policiju da je Ana Volš nestala - rekla je da nema hitne situacije, rekli su tužioci.

Kamere snimile čoveka sa kesama

Istražitelji su rekli da snimak nadzorne kamere prikazuje čoveka koji liči na Volša kako baca ono što je izgledalo kao teške kese za smeće u kontejner nedaleko od njihove kuće, a pretragom postrojenja za preradu smeća nedaleko od kuće njegove majke otkrivene su kese koje su sadržale sekiricu, testeru za metal, peškire i zaštitno odelo „Tajvek“, sredstva za čišćenje, Prada tašnu, čizme poput onih u kojima je Ana Volš poslednji put viđena i karticu vakcinacije protiv COVID-19 sa njenim imenom.

Tužioci su takođe rekli da je Ana Volš uplatila životno osiguranje u vrednosti od 2,7 miliona dolara, imenovavši svog muža kao jedinog korisnika.

U to vreme, Volš je bio kod kuće čekajući izricanje presude za nepovezani slučaj prevare sa umetninama, koji je uključivao prodaju dve lažne slike Endija Vorhola. On je ove godine konačno osuđen na više od tri godine zatvora i naređeno mu je da plati 475.000 dolara odštete.