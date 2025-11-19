Do nesreće je došlo na raskrsnici Karađorđeve i Hajduk Veljkove ulice
Saobraćajna nesreća
IZLUPANI SKROZ NA SKROZ! Težak sudar dva automobila u Valjevu: Srča svuda po putu, šteta OGROMNA! (FOTO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do teškog sudara dva automobila u Valjevu.
Naime, kako se navodi na Instagram stranici "valjevo_live", do nesreće je došlo na raskrsnici Karađorđeve i Hajduk Veljkove ulice, a materijalna šteta je ogromna .Trenutno nije poznato stanje učesnika.
Više informacija će biti poznato nakon uviđaja, a na ovoj deonici puta je trenutno usporen saobraćaj.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši