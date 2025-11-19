Slušaj vest

Večeras je došlo do teškog sudara dva automobila u Valjevu. 

Naime, kako se navodi na Instagram stranici "valjevo_live", do nesreće je došlo na raskrsnici Karađorđeve i Hajduk Veljkove ulice, a materijalna šteta je ogromna .Trenutno nije poznato stanje učesnika. 

Više informacija će biti poznato nakon uviđaja, a na ovoj deonici puta je trenutno usporen saobraćaj. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE KAKO JE MAJKA USPELA DA SPASI DETE! Bahati vozač proleteo kroz crveno, zakucao se u auto, pa u semafor! TRAGEDIJA IZBEGNUTA U SEKUNDI! (video)
saobraćajna nesreća
HronikaSAOBRAĆAJKA KOD VALJEVA, SRČA PO PUTU: Povređeni prevezeni u bolnicu, saobraćaj obustavljen (FOTO)
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaKARAMBOL KOD VALJEVA, PRVI SNIMCI: Četvoro u teškom stanju, sudarili se auto i kola Hitne pod rotacijom, svi iz saniteta povređeni (VIDEO)
1321321.jpg
HronikaSTRAVIČAN SUDAR KOD VALJEVA! Automobili uništeni, srča svuda po putu: Stvaraju se zastoji na ovoj deonici (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-01-18 210453.png