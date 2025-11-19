"AKO NAM USKORO NE KAŽU GDE SU PARE, SEČEMO" Tajne poruke otkrile kako su kavčani u Beču oteli i brutalno mučili dvojicu ljudi: "Scene kao na TV"
Uznemirujući šifrovani razgovori odveli su dvojicu osumnjičenih mafijaša pred sud u Beču. Crnogorac (39) i njegov saučesnik (50) iz Srbije optuženi su za stravičnu torturu na osnovu analiziranih poruka u mesindžerima, a navodno su članovi ozloglašene beogradske ćelije kavačkog klana, koji je u Beču kontrolisao Dekster, koji služi doživotnu kaznu zatvora u Štajnu (Donja Austrija).
Suđenje mafiji održano je u sredu u Bečkom regionalnom sudu pod ogromnim merama bezbednosti i strogom kontrolom pristupa od strane kriminalističke policije. Presude: šest i sedam godina zatvora za tešku iznudu još nisu pravosnažne.
Namamili dvojicu muškaraca
Godine 2020, muškarci, koji su tek nedavno prebačeni u Austriju i koje su u sudnicu sproveli teško naoružani policajci, navodno su namamili saučesnika, navodnog sina milionera iz Hrvatske i još jednog Hrvata (64) u Beč, a zatim ih čekali u stanu obloženom plastičnom folijom, vezali ih, zlostavljali i pretili da će ih ubiti.
Prema rečima kancelarije javnog tužioca, scena je bila onakva kakvu biste obično videli samo u TV serijama.
Žrtve su zastrašivane „ručnim testerama i pištoljima sa prigušivačima“; bila je to situacija poput „najgorih noćnih mora“. Mlađi muškarac, za koga se verovalo da je sin milionera, brutalno je mučen više od četiri sata.
- Ako nam uskoro ne kažu gde je novac, onda ćemo verovatno morati da počnemo da sečemo - pisalo je u jednoj poruci.
Zatim je bio red na 64-godišnjaka.
Isekli ga po licu
- Starac je slomljen, ovaj tip ga je udario, brate, u lice. Celo lice mu je rasečeno, brate... i posečen je nožem - obavestili su optuženi svoje šefove. Žrtva je, kukajući, potom navodno obećala muškarcima 750.000 evra.
Teško povređene žrtve su puštene, samo da bi ubrzo kasnije bile primorane da predaju novac u Hrvatskoj. Stariji od njih, 64-godišnjak, koji zarađuje za život švercujući cigarete, uspeo je da prikupi samo 10.000 evra.
Zanimljivo je da ni on ni druga žrtva, niti bilo koji od svedoka, nisu želeli da identifikuju ili inkriminišu optuženog. To nikoga nije iznenadilo: u mafijaškom miljeu, ovi iznenadni gubici pamćenja izgledaju prilično česti.
Kurir.rs/Hojte