Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal je doneo rešenje kojim je prema okrivljenima S.S, B.G, Lj.O, B.S, M.M, L.T, R.Ž, M.Ž i D.D. odredio pritvor, a koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Podsetimo, osumnjičeni su uhapšeni kao pripadnici kriminalne grupe koja je od decembra prošle godine do hapšenja, kako je saopšteno iz tužilaštva falsifikovala više od 300 različitih dokumenata.

- Pritvor je prema svim okrivljenima, i to S.S, B.G, Lj.O, B.S, M.M, L.T, R.Ž, M.Ž i D.D, određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, a pored navedenog zakonskog osnova, okrivljenima S.S, B.G, R.Ž, M.Ž, D.D. i M.M. i usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, prema okrivljenima M.M, L.T, B.S i Lj.O. jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Protiv navedenog rešenja, kako se dodaje, dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, prema nezvaničnim informacijama među uhapšenima su bila i dva policajca kao i jedan komunalni milicajac.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, kao organizator kriminalne grupe označena je Snežana S. a osim nje u grupi od 17 pripadnika bilo je još sedam žena. Oni se sumnjiče da su falsifikovanjem dokumenata pribavilli nezakonito 132.000 evra.