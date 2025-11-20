Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije, skreće pažnju da je tokom jučerašnjeg dana došlo do značajnog narušavanja bezbednosti pešaka, s obzirom na to da su u razmaku od par sati, u saobraćajnim nezgodama poginula tri pešaka, od kojih dva na teritoriji opštine Ub i jedan na teritoriji grada Niša.

- Još jednom podsećamo da je ovo period godine kada su zbog kraće obdanice i slabije vidljivosti pešaci posebno ugroženi, pa apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, u prvom redu u zonama pešačkih prelaza, kako bi se očuvala bezbednost pešaka - piše u saopštenju MUP-a.

Takođe dodaju da se apeluje na pešake da kolovoz prelaze samo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, uz napomenu da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

Od početka godine, u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji poginula su 94 pešaka, od čega 19 u saobraćajnim nezgodama na pešačkim prelazima.

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD AUTOKOMANDE! Zbog sudara 2 vozila nastao totalni haos: Saobraćaj otežan nakon udesa, Hitna pomoć odmah zbrinula povređene (VIDEO)
saobraćajna nesreća Autokomanda
HronikaJURCAO 169 km/h I OBILAZIO KOLONU: Bahati vozač isključen iz saobraćaja, vozio DUPLO iznad ograničenja, drugi drogiran oborio biciklistu
Saobraćajac
HronikaDROGIRAN DIVLJAO PORED ŠKOLE! VOZIO 110 NA SAT GDE JE DOZVOLJENO 30 Saobraćajna policija isključila bahatog vozača, a u kolima mu našla narkotike
IMG_20240319_103414.jpg
HronikaPOLICIJA MOMENTALNO ISKLJUČILA VOZAČA IZ SAOBRAĆAJA U VRNJAČKOJ BANJI: Vozio sa 3,62 promila alkohola u krvi
IMG_20250615_014819.jpg