Požar koji je jutros izbio u stanu na drugom spratu zgrade u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu uspešno je lokalizovan, a kako Kurir saznaje, u incidentu je jedna osoba povređena usled udisanja dima i zbrinuta od strane ekipe Hitne pomoći.

- Vatrogasci-spasioci su tokom intervencije evakuisali ukupno osam stanara, među kojima i šestoro sa petog sprata, pošto je gust dim ispunio stepenište i ugrozio bezbednost stanovnika - kaže izvor Kurira.

Požar u Lazarevcu

Inače, u prizemlju zgrade nalazi se vrtić, čiji su korisnici i zaposleni blagovremeno evakuisani, još pre dolaska vatrogasnih ekipa.

Na teren su upućene ekipe Vatrogasno-spasilačkih jedinica Lazarevac i Barajevo, ukupno devet vatrogasaca sa četiri vozila. Brzom reakcijom uspeli su da obuzdaju i lokalizuju požar, čime je sprečeno njegovo širenje na ostale delove zgrade.