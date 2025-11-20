VELIKI POŽAR U LAZAREVCU, BUKTINJA PLANULA IZNAD VRTIĆA! Prve slike sa lica mesta, vatrogasci spasili osmoro ljudi! (foto)
Požar koji je jutros izbio u stanu na drugom spratu zgrade u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu uspešno je lokalizovan, a kako Kurir saznaje, u incidentu je jedna osoba povređena usled udisanja dima i zbrinuta od strane ekipe Hitne pomoći.
- Vatrogasci-spasioci su tokom intervencije evakuisali ukupno osam stanara, među kojima i šestoro sa petog sprata, pošto je gust dim ispunio stepenište i ugrozio bezbednost stanovnika - kaže izvor Kurira.
Inače, u prizemlju zgrade nalazi se vrtić, čiji su korisnici i zaposleni blagovremeno evakuisani, još pre dolaska vatrogasnih ekipa.
Na teren su upućene ekipe Vatrogasno-spasilačkih jedinica Lazarevac i Barajevo, ukupno devet vatrogasaca sa četiri vozila. Brzom reakcijom uspeli su da obuzdaju i lokalizuju požar, čime je sprečeno njegovo širenje na ostale delove zgrade.
Uzrok požara biće utvrđen nakon uviđaja.