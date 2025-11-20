Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo je dve nove elektronske usluge na portalu eUprava, koje će građanima značajno olakšati praćenje i rešavanje saobraćajnih prekršaja.

Reč je o uslugama "Pregled saobraćajnih prekršaja" i "Izjašnjenje o upravljanju vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja", koje omogućavaju bržu i transparentniju komunikaciju sa MUP-om, bez odlaska u policijsku stanicu.

Potpuni uvid u lični dosije prekršaja

Putem sekcije Moji podaci - Ministarstvo unutrašnjih poslova na portalu eUprava, građani sada mogu po prvi put da ostvare potpuni uvid u svoj lični dosije saobraćajnih prekršaja. Nova usluga obuhvata:

  • pregled svih aktivnih i završenih prekršaja sa detaljima,
  • informaciju o izrečenoj zaštitnoj meri zabrane upravljanja vozilom i trajanju iste,
  • uvid u stanje i broj važećih kaznenih poena,
  • proveru statusa uplata i obaveza, odnosno da li je novčana kazna plaćena i da li postoje dugovanja,
  • pravovremenu informaciju o početku važenja izrečene zaštitne mere.

Time građani u svakom trenutku mogu pratiti svoj status u saobraćajnom sistemu i izbeći eventualne probleme zbog neplaćenih kazni ili neinformisanosti.

Digitalno izjašnjenje o upravljanju vozilom

Druga nova usluga potpuno digitalizuje postupak davanja izjave o tome ko je upravljao vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja, što je do sada zahtevalo dolazak u policijsku stanicu i čekanje poziva poštom.

Korisnici portala eUprava sada će:

  • elektronski primati poziv za izjašnjenje,
  • uz kvalifikovani elektronski sertifikat odmah moći da potvrde da li su oni upravljali vozilom ili neko drugo lice,
  • u slučaju prihvatanja odgovornosti, moći da odmah izvrše plaćanje kazne, ukoliko je prekršajni nalog predviđen,
  • za teže prekršaje koji idu pred sud moći elektronski da potvrde da su upravljali vozilom ili da dostave overenu izjavu notara osobe koja je upravljala vozilom u trenutku prekršaja.

Ove usluge deo su dalje digitalizacije rada MUP-a i nametnute su kao rešenje koje treba da pojednostavi procedure, ubrza komunikaciju i poveća transparentnost u oblasti saobraćaja.

