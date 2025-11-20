Slušaj vest

Aliji Balijagiću, koji se teteti za ubistvao Jovana i Milenka Madžgalja u bjelopoljskom selu Sokolac u oktobru prošle godine, juče je počelo suđenje u Osnovnom sudu u Bijelom Polju zbog krađe oružja u Srbiji, tokom bekstva posle zločina.

Na početku jučerašnjeg suđenja, kako prenosi crnogorksi Dan, Balijagić je kazao da mu nije jasno zbog čega mu se nije sudilo u Srbiji za ovo krivično delo, s obzirom na to da ih je počinio na području naše države.

- Trebali su prvo da mi sude u Srbiji, gde sam inače bio dva i po mjeseca u istražnom zatvoru u Užicu, a prethodno sam osuđen na dva meseca u tom gradu zbog nelegalnog prelaska granice. Bio sam pristupačan organima u Srbiji. Oni su jedva čekali da me se oslobode i izruče Crnoj Gori - rekao je Balijagić pred sudom.

Izjavio je i da mu je potpuno svejedno kada je u pitanju suđenje za krađu i nošenje oružja.

- Meni se pred Višim sudom sudi za dva teška ubistva i znam šta me na kraju čeka, najvjerovatnije kazna od 40 godina zatvora. Meni ovo suđenje za krađu pušaka ništa ne znači. Za ovo delo teške krađe sve je jasno, te puške su nađene prilikom hapšenja kod mene - kazao je Balijagić kom se pred istim sudom već sudi i za krađu u Crnoj Gori.

Balijagiću je optužnicom na teret stavljeno da je neutvrđenog dana, nakon 25. oktobra pa do 20. novembra prošle godine, na teritoriji Srbije, u opštinama Prijepolje i Priboj, bez dozvole nosio jednu pušku marke "crvena zastava", takozvanu "petometku" koju je nelegalno pribavio.

- Više dana je nosio ovu pušku i viđen je od strane seljana sa teritorije Srbije, zbog čega je izazvao veliko uznemirenje građana, zbog čega nisu radile seoske škole, a seljani su se sa prvim mrakom zaključavali u kuće. Ulazio je neovlašćeno u kuće oštećenih - čime je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja - navodi se u optužnici.

Na teret mu je stavljeno i da je 20. novembra prošle godine u jednom selu na području Srbije, obijanjem kuće u vlasništvu B.B. i D.B. ukrao oružje za koje je vlasnik imao dozvolu.

- Jedna je prepravljena u lovačku pušku uklanjanjem tromblona, tromblonskog nišana i bajoneta sa nosačima, a uzeo je i municiju koja je bila u sanduku. Izvršio je premetačinu na spratu kuće i udaljio se nakon svega pribavljajući sebi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 658,13 eura. Nakon toga, u ranim jutarnjim satima 21. novembra prošle godine, pronađen je u tom selu i uhapšen od strane pripadnika policije SAJ-a. Prilikom hapšenja, kod sebe je imao dve puške, od kojih je u jednoj lovačkoj bio metak u cevi, kao i municiju.

Pred Višim sudom u Bijelom Polju u toku je suđenje Balijagiću za ubistvo brata i sestre u selu Sokolac. Tokom suđenja, Balijagić je izjavio da "brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj u selu Sokolac ne bi ubio da ga nisu isprovocirali", a potom je šokirao sve u sudnici dodajući da je u pravcu sestre "drugi hitac iz puške ispalio iz humanih razloga, da se ne muči".

On je u svom iskazu priznao da je pucao spolja kroz staklo prozora njihove kuće, kuda je i ušao u kuću nakon ubistva, dodajući da nije bilo nikakve premetačine, da su to medijske spekulacije, već da je samo uzeo neku majcu kako bi zaustavio krvarenje.

- Madžgalje nikad ranije nisam poznavao, sreo niti video. Danima sam se skrivao od policije jer sam znao da me traže i krio se po napuštenim kućama, a meštanima sam se predstavljao kao lovac Drašković. Tog predvečerja video sam ženu kako grabi neko lišće i muškarca kako stoji pored kuće. Čovek me drsko pitao 'šta tražiš ovuda?'. Ja sam kazao da sam lovac,a on me pitao gde su mi onda kerovi ako sam lovac. On me je oslovio sa 'džukelo' rekavši da idem da me više ne vidi tu. Toliko sam bio isprovociran da sam imao oružje pucao bih isti čas u njega jer taj čovek nije imao nikakvog razloga da se tako ponaša prema meni - izjavio je Balijagić, dodajući da je otišao u šumu i vratio se kada je pao mrak.

Dvostruki ubica je potom priznao da je u Jovana pucao kroz staklo, nakon što je ispod postavio jedan ili dva betonska bloka, ali da nije hteo da mu puca u leđa, već da je sačekao da ustane, pa je pucao bočno u njega.

- U ženu ne bih pucao da nije skočila i rekla "džukelo, ubi mi brata" i pljunula me u lice. Ni tada ne bih pucao da nije pozvala policiju. Nakon prvog pucnja u grudi, pucao sam drugi put iz humanih razloga, jer sam znao da bi se samo mučila - kazao je Balijagić i dodao:

- Ona nije pala nakon prvog hica, video sam da je živa pa sam odlučio da pucam i drugi put da se ne muci - kazao je Balijagić.

U iskazu koji je ranije dao izjavio je da je njihova imena saznao tek nakon što je uhapšen u Srbiji, ali da mu je žao što nije ubio četvoricu komšija koji su ga pretukli.