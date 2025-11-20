U toku je istraga koja bi trebalo da utvrdi da li je u pitanju nesrećni slučaj ili je požar podmetnut
KOMBI PLANUO USRED NOĆI U GROCKOJ, VLASNIK TVRDI DA MU JE IZGORELA SKUPOCENA ROBA! Vatrogasci odmah reagovali, od parkiranog vozila nije ostalo ništa!
Noćas oko 1.20 sati u Beogradskoj ulici u Grockoj, kako nezvanično saznaje Kurir, izbio je požar u kojem je potpuno izgoreo kombi. Prema prvim informacijama, plamen je iznenada buknuo dok je vozilo stajalo na parkingu.
Na sreću, u požaru niko nije povređen. Vatrogasci su brzo reagovali i uspeli da lokalizuju i ugase vatru.
Kako se nezvanično saznaje, vlasnik vozila je izjavio da se u kombiju nalazila roba vredna nekoliko hiljada evra, koja je, kako tvrdi, u požaru potpuno uništena.
U toku je istraga koja bi trebalo da utvrdi da li je u pitanju nesrećni slučaj ili je požar podmetnut.
