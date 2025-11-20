Slušaj vest

Noćas oko 1.20 sati u Beogradskoj ulici u Grockoj, kako nezvanično saznaje Kurir, izbio je požar u kojem je potpuno izgoreo kombi. Prema prvim informacijama, plamen je iznenada buknuo dok je vozilo stajalo na parkingu.

Na sreću, u požaru niko nije povređen. Vatrogasci su brzo reagovali i uspeli da lokalizuju i ugase vatru.

Kako se nezvanično saznaje, vlasnik vozila je izjavio da se u kombiju nalazila roba vredna nekoliko hiljada evra, koja je, kako tvrdi, u požaru potpuno uništena.