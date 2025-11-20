Slušaj vest

Požar koji je jutros izbio u višespratnici u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu uznemirio je sve stanare od ranog jutra, a kako Kurir saznaje, vatra je buknula nakon što je jednoj od stanarki eksplodirao fen u rukama!

Prema rečima stanarke koja živi tačno ispod stana u kome je buknula vatra, trenutak kada je osjetila dim i čula povike sa hodnika bio je zastrašujući.

- Goreo je stan iznad mene, a žena koja živi tu bila je unutra sa mačkama. Vatrogasci su jedva uspeli da je nateraju da izađe. Krevet joj gori, kuća gori, svuda dim, a ona neće da se pomeri! Trajala je ta panika neko vreme, baš se borila da ostane unutra. Na svu sreću, izvukli su je na vreme - priča za Kurir potresena komšinica.

Kako ističe, vlasnici stana koji je goreo iznajmljuju isti ženi koja tu živi sama sa nekoliko mačaka, a prema prvim informacijama požar je izbio zbog fena za kosu.

- Sušila je kosu kada je fen odjednom eksplodirao. Uplašila se i, kako sam čula, mahinalno ga bacila na krevet. Tu je sve počelo. Krevet je odmah planuo, a onda se plamen proširio i na ostatak nameštaja - navodi sagovornica.

Za nekoliko trenutaka ceo stan bio je ispunjen gustim dimom. Stanari su počeli da izlaze iz svojih stanova u panici, trčeći niz stepenice, upozoravajući komšije da odmah izađu napolje.

- Ljudi su istrčavali u brzini, niko prvo nije znao šta se dešava. Samo smo videli dim kako izbija kroz vrata - dodaje.

1/5 Vidi galeriju Požar u Lazarevcu Foto: Kurir

Poseban strah izazvala je činjenica da se tačno ispod stana koji je goreo nalazi vrtić. Vaspitačice su brzo reagovale, odmah su izvele decu napolje, i to pre nego što su vatrogasci stigli na lice mesta.

- Najbitnije od svega je da nema povređenih. Videla sam tu ženu, bila je sva crna u licu, vatra joj je malo zahvatila rame, ali deluje da je dobro. Deca iz vrtića su odmah evakuisana. To nam je svima bila najveća briga - dodaje stanarka.

Vatrogasci su požar lokalizovali u kratkom roku, ali je stan u kojem je izbio plamen pretrpeo značajnu materijalnu štetu. Istraga će utvrditi detaljne okolnosti i da li je do eksplozije fena došlo zbog kvara ili nekog drugog uzroka.

Podsetimo, požar je izbio u stanu na drugom spratu, a drama koja se odvijala u zgradi uznemirila je sve stanare i izazvala potpunu paniku. Vatrogasne ekipe reagovale su brzo i profesionalno, a zahvaljujući njihovoj intervenciji sprečena je veća tragedija.

Stanari kažu da su i dalje u šoku, ali zahvalni upravo što je tragedija većih razmera izbegnuta.